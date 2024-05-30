旅發局｜過夜旅客首季人均花費$5900　辦夏季節目送消費交通優惠

旅發局最新數據顯示，今年1月至4月共1,460萬訪港人次，按年增加一倍。而五一黃金周期間，錄得76.6萬內地旅客訪港人次，按年升22%。旅發局今日（30日）公布，下半年將繼續舉辦國際大型盛事，推出全新夏季宣傳節目「香港 · 樂在當夏」，並夥拍內地手機品牌辦攝影活動。旅發局亦配合政府推廣好客之道，分為業界、社區及公眾三個層面，其中由「螢幕情侶」古天樂及宣萱主演的全新好客之道廣告，將於下周登場。



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1月至4月共1,460萬人次訪港 按年升一倍

旅發局最新數據顯示，今年首季不過夜旅客的人均消費為1,300元；而過夜旅客的人均消費為5,900元，留港時間為3.2晚。他們的滿意度達8.8分（滿分為10分），95%受訪旅客有意重訪，並有92%旅客願意推介給親友，三項評價相較於疫情及反例修運動前的2018年，均錄得微升。

而今年1月至4月共有1,460萬人次訪港，相比去年同期增加一倍。五一黃金周方面，今年5月1日至5月5日，錄得76.6萬內地旅客訪港人次，即日均為15.3萬人次，按年升22%。

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繼續邀請全明星及KOL等來港眼見為實

旅發局公布，下半年的主要工作為繼續舉辦及支持國際大型盛事，加強客源市場推廣，推出全新夏季宣傳節目，以及推廣好客之道。此外，旅發局上半年已邀請接近1,000名全球業界、媒體、明星、KOL等親身訪港，下半年亦會繼續邀請他們「親身體驗、眼見為實」。

至於六個旗艦盛事包括︰國際龍舟邀請賽、單車節、美酒佳餚巡禮、繽紛冬日巡禮、跨年倒數及新春國際匯演之夜。城中大型盛事亦有S2O亞洲潑水音樂節、中秋大坑舞火龍、香港網球公開賽、SmartCon2024。

夥拍內地手機品牌辦攝影活動

另外，旅發局推出全新夏季宣傳節目名為「香港 · 樂在當夏」，屆時鬧市和旅遊旺區將添加夏日主題裝飾，供市民及旅客打卡；亦會聯同業界，向過夜旅客贈送夏日優惠，涵蓋消費及交通。局方亦會另設專頁，專門推介本港夏季的焦點活動及旅遊攻略。

旅發局除了與小紅書簽署戰略合作外，亦夥拍內地手機品牌舉辦攝影活動，以影像打造全新的香港形象，同時聯同內地社交媒體發放微影片，提升旅客訪港的興趣。

旅發局下周將於電視及網上平台，推出全新製作的好客之道廣告。（旅發局影片截圖）

業界、社區及公眾層面推廣好客之道

早前政府宣布推出「全城禮貌運動」，旅發局亦配合推廣好客之道，分為業界、社區及公眾三個層面。社區方面，局方早前已擴大旅遊義工計劃；公眾方面，則已拍攝全新電視廣告，並於昨日（29日）向120名旅遊相關業界分享，計劃在下周正式推出，以呼籲全城好客之道。

業界方面，去年旅發局已召集旅遊相關行業，推出《專業優質旅遊服務承諾》，並在今年加大「優質旅遊服務計劃」商戶員工服務所佔的評分比重、夥拍電視台拍攝真人騷節目，續辦「傑出優質商戶及員工服務獎」等。