租置計劃小業主裝修始揭供電問題　三方周旋逾月方由房署完成維修

《香港01》接獲讀者張女士投訴，三月經房委會「租置計劃」買入朗屏邨一個單位，豈料交收後裝修，始發現供電不穩，疑與電錶房電線老化受損有關。她於事件前後經歷六位電工師傅檢查，均只得「裝明線」一途的解決建議，但由於工程涉及公用地方，未能即時維修解決。事主須花約一個月時間，周旋於法團管理處、房署之間，最終在本月初才獲署方協助維修。



張女士就申請維修一事備受折騰，「自己整唔到、房署唔處理、管理處又唔比自己整」，批評各單位互相推卸責任，無認真解決問題，慨嘆求助無門下，尋求傳媒幫助，以令問題獲正視。



今年3月，投訴人張女士的家庭透過「租者置其屋計劃」，買入元朗朗屏邨一個單位，打算讓居於東涌公屋的父母遷入，方便同區照顧對方。

單位於4月10日「交吉」，張女士驗樓交收時，曾帶燈膽到單位試電，未發現有任何異常，於是月底安排師傅裝修，始揭發單位出現供電問題，每通電5至10分鐘便會斷電。

張女士即時向房屋署通報，同時向朗屏邨辦事處、即房署委聘的物管公司求助，於5月初獲轉介邨內電工上門，當時師傅指出，單位供電問題涉及位於單位旁、處於走廊位置電錶房總線，須匯報房署。

房署管理處曾派員檢查 稱因過7天驗樓期拒維修

不過事隔一周，署方未有受理，稱供電問題位置涉及屋外，屬管理公司範圍，已將事件交予屋邨的法團管理處跟進。署方續指，由於過了「7天驗樓期」，所以不會處理維修。

張女士轉為與法團的管理處聯絡，她指，負責職員拒絕安排電工師傅維修，稱「入屋電線」問題，應由戶主自行負責，亦表明拉「明線」涉及公眾地方，問題較複雜，相信房署不會批准工程。

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事主兩度請師傅驗 須裝「明線」解決 管理處否決方案

她於是兩度自行聘請兩名電工「斷症」，均得出拉「明線」是唯一解決方法。不過，她引述管理處聲稱與房署「開會」後，最終否決拉「明線」的方案，卻未有提出任何建議。

房署回覆記者查詢，稱知悉法團管理處拒絕工程提案，但否認曾收到相關的「會議要求」。涉事的法團管理處為「創毅物業服務顧問有限公司」，創毅至今未有回覆《香港01》的查詢。

由發現單位貨不對版、到尋求維修方法、與房署與法團管理處周旋，整整拖足約一個月。張女士形容，情況是「自己整唔到、房署唔處理、管理處又唔比自己整」，批評各單位無認真解決問題，只是一直推卸責任。其父母的東涌公屋單位，須於60日內交回房署，死線限期已過一半，面對「交吉」壓力，她求助無門下，決定尋求傳媒協助。

記者介入後 房署主動助維修 事主形容態度「180度轉變」

記者於5月底介入，帶同機電業工會聯合會主席張永豪上門視察，估計供電問題涉及電錶房電線老化和受損，而房署於單位出售前，一般會做修葺工程，理論上會做電力測試，能及早得悉問題。（見另稿）

而記者向房署查詢後，張女士形容房署「態度180度轉變」，於5月27日安排一行十多人團隊上門檢查，確認「裝明線」的方案，並獲口頭承諾負責維修。翌日房署亦通知張女士，其父母的東涌公屋單位可延後交回。

房署回應指，若工程涉及公用地方，如樓層走廊及公用設施，業主需要向業主立案法團或其管理公司申請。署方指，5月初接獲法團管理處反映後，「職員一直有提供適切協助，檢查其單位供電情况，向法團申請更換位於走廊位置部份疑受損電線等」，已在5月28日下午致電業主交代跟進，業主亦明白及滿意署方安排。

房署續指，負責跟進購置單位的管理公司物業主任於本年5月初已離職；房署亦已責成房委會委聘的物業管理公司，「職員與居民溝通須時刻保持良好和積極態度」。