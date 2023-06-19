租置計劃｜恆常化售回收單位　房委會：最平14萬　未必期期推出

房委會資助房屋小組委員會早前開會通過，恆常化出售「租者置其屋計劃」的回收公屋單位，小組主席黃碧如今（19日）表示，料平均每年會回收1,200個相關單位，會累積一定數目再在綠置居或居屋計劃中一併出售，故未必期期有，預計售價最平14萬元至最貴123萬元，平均一個單位約50萬元。她指會有「睇樓」安排，申請人視察單位後的翌日需決定是否購買，且只有一次拒絕權，第二次視察單位不買會視為放棄今輪計劃。



黃碧如認為，恆常化計劃可減少過往租置屋邨業權混亂問題，持有單位住戶佔絕大多數，房委會角色會越來越細，並認為恆常化推計劃不會影響公屋輪候名冊時間，但暫不考慮將出售對象擴展至白表申請人。



屯門良景邨為其中一個租置計劃屋邨。（資料圖片／鄭子峰攝）

房委會早前推出兩期租置計劃回收單位出售，即當年租置計劃下、租戶未有購買但繼續租住的單位，以及「貨尾單位」等，兩期計劃均大受歡迎，共1,300個單位僅6個未有售出。房委會資助房屋小組委員會日前通過，恆常化出售租置計劃回收單位，目標買家為有綠表資格人士和「特快公屋編配計劃」的合資格申請人。

小組主席黃碧如今日在港台節目表示，部份租戶無買的租置計劃屋邨，租戶搬離後會歸還單位予房委會，預料有三四萬個該類單位，而平均房委會每年會回收約1,200個該類單位。她稱因兩次出售該些回收單位，均大受歡迎，且過去租置屋邨涉及混合業權，即有房委會業權及私人業權，遇到維修、管理問題時是大挑戰，統一業權後相信會較順暢。

完全解決（業權問題）就未必會，但單位愈賣愈多，問題就愈少……（業主）唔會想依賴房委會，房委會角色會再細咗。 房委會資助房屋小組主席黃碧如

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如。（洪芷菁攝）

至於如何出售，黃稱會視乎成效問題，當積聚一定數目的回收單位，才在綠置居或居屋計劃中出售，「未必期期有」，又稱綠置居每2年會評估及更新一次樓價，不同屋邨評估時間不一樣，當有某些租置單位出售時遇到評估期，便會先凍結價格，以免造成混亂。

有消息指該類單位會以市價兩折出售，黃碧如稱不肯定是否兩折，但由最細到最優質單位，售價約介乎14萬元至123萬元，平均每個單位約50萬元，形容「好有吸引力」。她又說，會與屋邨立案法團及管理處商討安排，盡量讓申請人購入前「睇樓」，申請人中籤後可「揀」單位，並要在翌日決定是否購入，拒絕後可再「揀」多一次，再拒絕則被視為放棄該次權利。

黃又稱，計劃因針對綠表人士及特快公屋編配人士，兩類均在公屋輪候名冊中，故恆常化計劃不會增加公屋輪後時間，而由於目前公屋輪後時間仍然較長，故不考慮將計劃出售對象擴展至白表申請人。

招國偉。（資料圖片）

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉則稱支持恆常化計劃，提醒申請人購買該類單位有利有弊，因有一些單位樓齡較大，需考慮法團管理及維修問題，但另一方面售價相當具吸引力。他稱現時約有3.2萬該類單位，但部份仍有人租住，不能一次回收，故不會一次過推售，需一批批回收放售，「上一兩期都唔過1,000間，相信回收量不會突然幾千間去賣。」

他又同意設「睇樓」安排，讓申請人視察周遭及窗外環境，並認為其轉售限制會沿用舊有安排，且樓齡較舊，相信即使炒賣也不會有太多利潤。