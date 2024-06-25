朗屏租置樓供電異常揭安全隱患　機電工會質疑售前房署未做好檢測

元朗朗屏邨「租置計劃」小業主買入單位後不久，出現供電不穩問題，擾攘一個多月後，房署終協助維修單位。



記者曾與機電業工會聯合會主席張永豪上門視察後，估計事件涉及單位外的電錶房電線老化受損，經絕緣測試儀探測，讀數更低於機電署標準，存在安全風險，輕則跳制，重則引致爆炸、火警。他認為，房署在推售單位前，理應做好翻新及安全檢測，而一般市民難以發現這類潛藏問題，七天驗樓期並不足夠。



身兼立法會房屋事務委員的梁文廣認為，房署在事件中有很大責任，因涉及翻修承諾；而租置單位涉及多方管理，法團管理處未必有能力、質素去解決，房署在行政上理應多行一步，與管理方加強溝通協調。



機電業工會聯合會主席張永豪檢察單位後指，房署交單位時，理論上要做電力測試。（歐嘉樂攝）

機電業工會主席張：住戶難驗證問題 損壞輕則跳制重則火警

張永豪檢查單位和屋外走廊的配電箱後表示，單位供電問題一般涉及電線老化、損毀以至入水等因素。他以絕緣測試儀探測電箱，兩次讀數分別只錄得0.4、0.3，未達機電署規定高於1的標準水平、亦低於一般可達10至20的正常水平，反映存在安全風險，輕則跳制，最極端可引致爆炸、甚至火警，「基本上係唔可以收貨」，「1其實已經係最低容許嘅標準，現在比最低容許嘅標準更低」。

至於這類問題是否常見？張永豪指，一般安裝於鐵喉內的電線預期最少可用五十年，見過有六、七十年樓齡的樓宇，電線都沒有太大損壞，尤其暗線損壞機會更少，而涉事的朗屏邨只有三、四十年樓齡，所以今次情況實屬罕見。

房署翻新單位時 有責任做好安全檢查

他指，牆內電線有多年歷史，安全隱患非顯而易見，一般要靠專業電工測試，「7日、甚至乎一個月（驗樓期）都未必檢查到，你真係要用緊（單位）、住落先會知道」

根據房署網頁，租置計劃的單位於出售前，均會做修葺工程。張永豪指，房署交單位時，理論上應要做相關測試，現時卻無從得知，「最大問題係通常呢啲維修係外判，所以佢唔會預計啲舊線出現問題，未必會度；但如果要度，一低過1（讀數）就唔能夠接受。」

事主單位貨不對版，他認為，除非單位合約表明房署只作表面翻新，否則房署有一定責任，亦應要做好安全檢查，「差在責任你話多與少咁解」。

香港專業驗樓學會成員詹濟南亦同意，房署有責任確保交樓前單位完善。他指，即使問題在交樓後發生，但屬於「Latent Defect」（隱蔽瑕疵），需要經一定時間或使用才能發現，房署亦有責任處理。

人稱「詹Sir」的驗樓師詹濟南認為，今次事件技術上並不困難，最困難反而是房署「開綠燈」。(資料圖片／鍾偉德攝)

指定「明線」有原因 張永豪：另一方法繁複成本高 市場絕少提供

事主前後經歷六位電工師傅檢驗，包括張永豪與同行的另一位電工，均得出「裝明線」的解決方案。張解釋，明線工程已是最簡單直接，甚至一天已可完成。如果採用「暗線」解決，他指，牆內的喉管正常會有足夠空間穿電線，但推測管內疑有損壞情況，如石屎或鋼筋變形，壓扁咗喉管等，令電線無法拉動。

張永豪續說，非「明線」的方法涉及鑿開牆身等工序，既繁複、又未必能絕對解決問題，一般電工不會採用，「我（電工）真係做唔到咁點？我唔會晒人工做呢樣嘢㗎嘛！」他以今次個案為例，如果喉管仍可更換電線，只需數千元就能解決；「明線」可能只需一萬元，若維修工程涉及多重功夫，則要花兩、三萬元才能解決。

房屋事務委員梁文廣指，房署作為建築方已最清晰大廈本身問題；他認為房署若願意「出嚟行多一步幫手」，相信已可以減少居民的情緒困擾。（資料圖片／梁鵬威攝）

房屋事務委員梁文廣：租置樓涉多方管理 時有維修拖延問題

身兼立法會房屋事務委員的議員梁文廣表示，事件反映租置屋邨管理的複雜問題，因涉及法團管理公司、房署管理公司與房署三方管理，溝通協調容易出現問題。

他指，以往部份案例反映屋邨法團欠缺經驗或資源不足，甚至會因責任問題，選擇拖延處理，當涉及渠管、電力問題，有法團甚至會稱「出事房署會解決」，質疑法團聘用的管理處是否有能力承擔與房署、法團、居民協商的責任，他形容「似乎租置屋邨就唔係做得咁好」。

他認為，單位翻新責在房署，而署方作為建築方，最清晰掌握大廈情況，若願意「出嚟行多一步幫手」，相信可加快理順問題，減少事件對居民的情緒困擾，「最清晰嗰個都唔幫手，咁佢自然會擔心後面處唔處理到㗎。」

梁文廣認為今次事件正反映租置屋邨管理的複雜問題，甚至傳媒監察比法團管理公司與房署之間溝通更為有效。（歐嘉樂攝）

梁文廣倡延長水電項目檢驗期 房署管理公司法團三方應改善溝通

現時租置單位設有7日驗樓期，業主如發現單位有任何問題，可向房委會提出申請維修。 他提到，同類個案在廿年間屬少見，認為可就特定項目如水、電相關設施延長檢驗期，整體延長驗樓期則可再作檢討，「我覺得呢啲要延長保養期，去比居民有個好啲嘅方向，搵到求助同埋整返好佢，唔係話我賣咗，過咗幾日之後我就乜嘢都唔理。」