社福界辦潮州交流團　陳國基：社工註冊局有混亂情況需修例改善

社福界首個大規模內地交地交流團「萬千社工看祖國」今日（31日）開展三日兩夜的「心連心」潮州高鐵交流團旅程。政務司司長陳國基出席啟動禮時表示，社工註冊局以往有些混亂和不適當的情況，希望透過修訂《社工註冊條例》，改善社工註冊局的制度和安排，強調任何修例不是為了控制社福界，而是為了幫助社福界發展得更好。



香港萬千社工看祖國—「心連心」潮州高鐵交流團今日出發潮州，有來自超過50間獲社會福利署整筆過撥款資助的社福機構及社會福利署共約300名同工參加，其中大部分為註冊社工。是次為社福界同工首次舉行的大規模內地交流團，由香港社會福利署專項基金提供資助，希望透過三日兩夜的參觀和互動交流，讓香港社福界同工親身體驗潮州的社福服務及新農村建設和發展，更可感受潮州的文化及風土人情。

是次交流團，中聯辦副主任何靖和勞工及福利局局長孫玉菡亦會隨團。活動由香港社福界心連心大行動以「同心圓」團結香港社福界，並致力促進香港與內地社福服務相互提升的使命。

交流團抵達潮州後，潮州市委市政府下午2時舉行歡迎禮，之後孫玉菡與交流團團員一起前往潮州新農村建設的示範點潮州市湘橋區橋東街道社光村參觀。該村位於韓江北溪河畔，在開始脫貧過程中，由村委帶領村民，打造社光共用菜園、研學基地等打卡點，舉辦了首屆鄉村振興嘉年華，成功帶領村民發展經濟、擺脫貧窮。

下午參觀另一個鄉村振興示範點潮州市湘橋區鳳新街道高厝塘村，以了解如何透過集體資產股權化，帶動鄉村生態旅遊迅猛發展。

政務司司長陳國基出席啟動禮時表示，社工註冊局以往有些混亂和不適當的情況——我們的目的是希望透過這次修訂《社工註冊條例》，能夠改善社工註冊局的制度。（主辦機構提供圖片）

陳國基：社工註冊局有混亂情況 需透過修訂《社工註冊條例》改善

政務司司長陳國基出席啟動禮時表示，社工註冊局以往有些混亂和不適當的情況，「我們的目的是希望透過這次修訂《社工註冊條例》，能夠改善社工註冊局的制度、改善安排，從而令社工、社福界有更好、更專業的發展。」他重申，立法目的，是希望社福界的制度更好，而並非去規管、控制他們。

他續指，希望更多社福界朋友參加交流團，內地有很多惠民政策都很值得我們學習，在交流之餘，學習別人長處，有哪些適合香港的，就回來應用，因此當然希望更多人參加，越多越好。