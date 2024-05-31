何永賢訪京視察當地首個混凝土組裝項目　冀港簡約公屋續提速提效

房屋局局長何永賢本周二（28日）率團到訪內地交流，她繼昨日（30日）由杭州轉抵北京，到訪兩間旗下公司正承接建造「簡約公屋」與公營房屋項目的建築集團後；今日（31日）再分別到訪北京市首個混凝土「組裝合成」建築法（MiC）項目，以及國務院國有資產監督管理委員會。



交流團的行程包括到訪兩家建築集團，分別為中國鐵道建築集團有限公司（中國鐵建）及中國建築國際集團有限公司（中國建築國際），前者正參與建造約1.7萬個「簡約公屋」單位，後者則承辦房委會5個公營房屋項目，提供約8千個單位。

何於昨日參觀中國鐵建轄下鋼結構模組化建築工廠，了解集團在「組裝合成」建築法（MiC）及建築機械人應用等創新建築技術方面的發展，何又與中國鐵建代表會面交流，分享研發和應用技術經驗。

今早何永賢一行人則參觀中國建築國際於北京市首個混凝土「組裝合成」建築法（MiC）的重建項目——北京樺8項目。何永賢表示，房委會亦正研發相關技術應用於不同工程項目，以為居民提供更宜居的生活環境。

訪問團隨後則到訪中國建築國際，與公司代表舉行座談會。何永賢稱，感謝集團旗下公司承接極具挑戰性的「簡約公屋」項目以及大量公屋工程；她又感謝工程團隊讓青衣長青邨項目分階段完成，部份單位已提前於五月初起陸續入伙，鼓勵團隊在「簡約公屋」和公營房屋項目繼續「提速提效」，探索分階段提前交付的可能性。

何永賢（右二）率團與中國建築國際公司代表舉行座談會。（房屋局圖片）

何永賢指，MiC組件可令地盤施工人數大幅減少，配合施工現場實踐智慧工地，不但能保障工人安全，提供更好的工作環境，亦可將工序平行進行，大大縮短施工時間、減少建築廢料和地盤用水用電。建造過程則更環保，噪音、塵土污染大幅減少

另外，為全力增加公屋供應，房委會一直大力推動應用各項先進建築技術於轄下項目。何永賢有信心隨着技術越趨成熟和升級，可以更多應用於公屋項目，大大提升建屋效率、建築質量和施工安全。