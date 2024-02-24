日夜都繽紛．光劍攻殼｜深水埗開鑼逾百人圍觀　光劍愛好者有微言

「18區日夜都繽紛＠光劍攻殼＠深水埗」今晚（24日）8時在深水埗桂林街開鑼，體育學院武術系學生和運動員、香港雙節棍總會青少年成員、新興運動協會示範光劍比賽，更有光劍舞團用日文歌和廣東歌伴奏，手握光劍跳舞。



活動吸引過百市民圍觀欣賞，當中包括光劍迷的袁先生和太太，他們形容懷著期待心情到來，加上看見「光劍攻殼」的名稱頗為日系，以為會有驚喜，但在表演結束後，他們雖欣賞表演者落力演出，但認為舞台設置差，且表演被同場的電腦市集模糊了焦點，未知下星期會否再有表演等。司儀在每節表演中間亦疑有口誤，讓不少觀眾誤以為表演經完場而離開，



不過，如市民想再看光劍表演，下周六（3月2日）在桂林街晚上6時至9時亦有光劍對打的表演，此外，明日（25日）和下周五至日（3月1至3日）的晚上6至8時會有其他活動和表演。



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觀眾批評舞台設計差 被電腦市集模糊焦點：好穿鑿附會

袁先生和妻子平日都有在劇場欣賞光劍舞蹈等表演，今日特意前來觀賞「光劍攻殼」，「好期待，見到個名咁日系，幾有趣」，而演出過後，他們表示現場不算多人觀看，更認為活動概念不錯，但質量較差。

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他們指，在欣賞表演時，覺得舞台設置得不夠好，因舞台簡陋，讓表演者只在地下表演，即使站在較前位置，基本上都不能欣賞到腳步的表演，而如果站得靠後，則只能看到表演者的頭頂，因此，他們認為如果舞台可以「升高啲」搭個台就比較好。

他們又以為今日可以見到不少光劍愛好者，以及cosplayer手持光劍在桂林街附近cosplay拍照等，但在現場卻不見他們蹤影，兩人覺得如果有上述人士的參與，活動將更開心，更認為電腦市集可能讓表演失去焦點，光影表演成電腦市集的附帶活動，但其實兩者沒太大聯繫，袁先生用「穿鑿附會」來形容今次的表演，表示光影表演都足夠有趣，應該獨立作為一個活動。