兩男女元朗大橋街市買海螺食用後中麻痺性貝類毒素　到急症室求醫

衞生防護中心今日（2日）公布一宗麻痺性貝類毒素中毒的懷疑個案，涉及一個家庭一男一女，年齡分別為56歲和52歲。他們昨日（1日）於家中食用海螺後，約兩小時內出現四肢麻痺、視力模糊、暈眩和噁心；同日到仁濟醫院急症室求醫，情況一直穩定。中心初步調查後，發現該批海鮮購自元朗大橋街市一海鮮檔，調查仍繼續進行。



一對男女昨日在元朗大橋街市買海螺食用後，中麻痺性貝類毒素。（資料圖片）

防護中心發言人說，麻痺性貝類毒素在自然情況下，可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。

而麻痺性貝類中毒症狀，主要與神經系統相關，通常於進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退；惟嚴重者可能出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

防護中心提醒，市民如出現麻痺性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。市民亦應注意包括：向可靠及持牌的海鮮店鋪購買貝類；烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子，以及食用前應棄掉烹煮的汁液；每次進食較少份量的貝類。