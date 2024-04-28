兩男女荃灣楊屋道購大海螺扇貝類進食後食物中毒　防護中心正調查

衞生署衞生防護中心今日（28日）正調查一宗「麻痺性貝類毒素中毒」的懷疑個案，涉及一個家庭的一男一女成員，分別為39和42歲。他們昨日（27日）在家中食用大海螺、扇貝和貴妃蚌後，在進食後約一小時內出現四肢和舌頭麻痺、嘔吐、暈眩等症狀，其中一人即日到急症室，留院接受治療，現時情況穩定。



防護中心初步調查顯示，有關海鮮購自荃灣楊屋道街市一海鮮檔，但沒講是否在食用同一天購入。



衞生防護中心正調查一宗，市民在楊屋道街市購入海鮮後食物中毒個案。（資料圖片）

衞生防護中心正調查的「麻痺性貝類毒素中毒」懷疑個案，涉及一個家庭的兩名成員，涉及一男一女，年齡分別39和42歲。

他們昨日（27日）在家中食用大海螺、扇貝和貴妃蚌後，在進食後約一小時內出現四肢和舌頭麻痺、嘔吐、暈眩、虛弱和步履不穩。其中一名病人同日到將軍澳醫院急症室求醫，並入院接受治療，現時情況穩定。

有市民在荃灣楊屋道街購有貝類海鮮後，食物中毒。圖中為示意圖，非案發店家（資料圖片）

初步調查顯示，有關海鮮購自荃灣楊屋道街市一海鮮檔。衞生防護中心的調查仍繼續進行，該中心發言人解釋，「麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。」

發言人補充，麻痺性貝類中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

發言人提醒，市民如出現麻痺性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。

衞生防護中心提醒市民食用貝類海鮮需注意事項。（資料圖片）

要減低貝類中毒風險，市民應：

• 向可靠及持牌的海鮮店鋪購買貝類；

• 在烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子，以及食用前應棄掉烹煮的汁液；

• 每次進食較少份量的貝類；及

• 進食貝類後若出現中毒症狀，應立即求醫。

