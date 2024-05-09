食物中毒｜10食客光顧細龜新派私房菜館後上吐下瀉　感染沙門氏菌

衞生署衞生防護中心今日（9日）公布一宗食物中毒個案，10名食客在上周五（3日）光顧土瓜灣細龜新派私房菜館後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵，糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應，他們曾吃糖心蛋、海蜇、龍蝦、蝦、珊瑚蚌、芥蘭及麵線糊。



10名食客在上周五光顧土瓜灣細龜新派私房菜館後食物中毒。（OpenRice圖片）

衞生防護中心表示，個案涉及四男六女，年齡介乎一至37歲。他們當日於土瓜灣一間餐廳晚膳，約10至25小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。其中兩名受影響人士已求醫，毋須入院，他們的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應，全部病人情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物。中心人員已到該餐廳視察，並已指示有關處所暫停出售相關食品，調查仍在進行中，包括食物樣本的化驗工作。

中心提醒在外進食時，應注意以下要點：

．光顧可靠及有牌照的食肆；

．避免進食生的海產；

．小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

．預先煮熟或吃剩的食物在食用前應妥善貯存和翻熱；

．進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

．在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

．使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

．不要光顧無牌食物檔；

．飲用經煮沸的水；

．不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及

．進食前及如廁後要洗手。