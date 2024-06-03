的士車隊｜運輸署收15份申請　小型車行被拒門外　工會促放寬門檻

的士服務質素備受爭議，運輸署為規管行業質素，推出發牌制度，上周五（31日）截止申請，接獲15個申請，署方計劃發出最多5個的士車隊牌照。

汽車交通運輸業總工會第一副主席莊永德今日（3日）在電台節目表示，的士車隊牌照在車隊數量要求門檻過高，一般單頭或小型車行的車主難以「入門」，需要依靠大財團，形容是「惡性循環」，政府應放寬車隊數量要求。



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引入的士車隊管理制度法例去年12月生效，運輸署發出最多5個的士車隊牌照，邀請有興趣人士申請，車隊要受運輸署規管，並要符合多項要求：必須提供手機APP或網站的預約途徑；必須有電子支付方式；新加入的士車齡不得超過3年；市區或混合的士車隊要有300輛至1,000輛的士；新界的士車隊要有100輛至350輛等。運輸署共收到15份申請。

小型車行：車輛數目門檻過高 會惡性循環

汽車交通運輸業總工會第一副主席莊永德今日在港台《千禧年代》中表示，其車行屬於小型的士車行，僅擁有10架市區的士，離的士車隊牌照門檻的300輛至1,000輛的士仍有一段十分大的距離，因此並沒有資格申請的士車隊牌照。若小型車行想申請的士車隊牌照，則需要依靠大財團，他形容會陷入「惡性循環」。

他又指，雖然可以與其他車隊作合併，但單頭或小型車行的車輛數目要佔百分之十，即30輛，與他所擁的10架的士仍然差20架，亦不合乎「入門」資格。加上，市面上的單頭或小型車行的士都至少有5至6年的車齡，若要加入車隊，的士就需要「劏車」，其費用亦不是一般小型車行可以承擔得起的。

莊永德認為，政府應放寬車輛數目要求，並且在網約車方面，現時的網約車apps並不統一，政府可考慮統一網約車apps。