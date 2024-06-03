好客之道｜多個政策局不同層面長期推動　楊潤雄冀各界多行一步

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，今日（3日）聯同教育局、民青局、香港電台、政府新聞處、旅發局、旅遊及相關業界代表等，與社會攜手展開「好客之道」活動工作。

楊潤雄稱，過去曾在媒體見有旅客被不禮貌對待的個別個案，形容一小掇害群之馬破壞香港形象，故年初已開始討論籌備「好客之道」運動工作，推動各階層積極參與，旅發局上星期已舉辦業界預展，代表反應正面，不同業界預告會配合「好客之道」運動推不同活動，發揮協同效應。

他指會製造短片及家長優質旅遊服務計劃，鼓勵業界禮貌服務顧客，旅遊義工會進一步招募更多人、尤其青年人幫助旅客，旅發局今日推新宣傳片、「行多一步，好客之道，只要做多少少旅客一定畀我哋熱情感動。」



政府推廣好客之道。(楊潤雄攝)

署理教育局局長施俊輝表示，會配合活動，鼓勵全港學校做多一步，加強對以禮待人的重視，包括提供一系統學與教資源，並建議學校推動相關學習活動，如提供學生手冊、周會、早會、德育成長課及相關課堂，教導同學實踐以禮待人，也可在「我的行動承諾計劃」用不同資源舉辦活動等，公益少年團也可提名團員擔禮貌大使等。他指教育局今日會向學校發相關通函。

民政事務總署副署長張誼表示，會透過在全港18區舉辦相關社區參與活動，具體在兩方面支持，首先積極推社會參與，18區地區青少年發展及公民委員會配合相關活動，在社區推廣；第二是18區民政處會在地區層面廣泛宣傳，例如派宣傳品及播宣傳短片等，希望在地區層面推動積極參與。

事隔20年再有類似「禮貌運動」的宣傳工作，楊潤雄表示，讓香港有好客精神是長期工作，故每隔一段時間會按實際情況作再次推動工作，一方面是提醒，另一方面是社會有變化、發生事情令人覺得要多做。

他稱，今次再做是經歷過去3年旅遊寒冬，通關後在過去1年業界努力推動旅遊業，在這時機再推好客運動可令旅遊業再進一步。他又稱，過去發生事件，令人對香港旅遊業有所懷疑，強調大部份從業員都熱誠待客，但有個別例子、或在社交媒體傳播，令人有誤會，故今次重新提出好客精神提醒市民多注意、多行一步。

他又說，「無處不旅遊」精神下，旅客分散全港，接觸員工特別多，餐廳或接觸更多旅客，故作為提醒鼓勵大家好客。他稱今次是恆常工作，不須特別撥款項，會在旅發局預算中去做，教育局及民政事務總署同樣是用現有資源去做，反映今次是長期工作，各界利用各自資源都協力去做，今個星期運輸業也會加入。

旅發局將於電視及網上平台，推出全新製作的好客之道廣告。（旅發局影片截圖）

對於今次活動會否效法其他國家派免費門票，楊潤雄表示，要由心出發歡迎旅客，為展示港人有好客態度，得知其他國家有專門吸客的措施，政府也有類似措施，如辦盛事等，但好客運動往往是出於「多行一步」，「唔係淨係畀幾多錢、畀幾多張飛就係好客，睇緊嘅係高層次啲，畀旅客消費時有好嘅經驗、我哋願意將服務提升嘅態度。」

他又說，今次運動是長期工作，並非在短期指標，又指在香港生活本身也常去餐飲零售店，相信每一個人都能感受到轉變，在不同方向有所反饋。

他回應會否有懲罰措施時稱，並非犯法行為，犯法會執法，但禮貌運動是想大家「行多步」，若知道有不禮貌情況，會提醒機構做好些。

楊潤雄稱，明白部份商店人手不足或工作繁忙，但好客精神正正是行多一步，強調政府工作也有繁忙、有時壓力大的時候，但對客人時盡量去展示好客友好一面，提供優質服務，令旅客開心及滿意。

他稱希望多辦獎賞計劃，例如服務質素提醒、有創新意念，都會思考適時推出相關計劃，強調只要業界願付出，社會都應該獎勵；對不好的表現，則希望其有改善。

楊續稱，每個地方文化背景或表達方法上不同，但最重要能培養精神，相信顧客感受到真誠熱誠，而不是硬表現，例如有無鞠躬等，「可能係笑容上、可能問多句說法，我有信心香港人本身基因是好客、禮貌。」