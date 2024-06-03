馬會即日起招募賽事見習學員 學員有機會獲派前往海外受訓

香港賽馬會由今日（3日）起招募新一屆賽事見習學員，無論想投考騎師、策騎員，還是釘甲匠、馬術事務助理或獸醫事務技術員等崗位，皆可於2024年7月5日或之前報名。完成培訓課程後，畢業學員將獲取等同香港學術及職業資歷評審局評核的第一級至第三級認可資歷，提升其競爭力。



投考賽事見習學員須年滿十五歲，並完成中三或以上課程。投考人士毋須具備策騎經驗，不設身高限制，見習騎師和策騎員的體重參考指標則約為105磅和125磅。見習騎師學校鼓勵勤奮、態度積極主動，以及熱愛體育運動和有運動天賦的人士投考。騎術教練將於7月及8月舉行策騎和體能測試，並挑選具潛質的申請者參與體驗營，當中表現最優秀的25位申請人將獲取錄加入培訓計劃。

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馬會賽馬事務執行總監夏定安表示：「馬會致力培育賽馬人才，並為各種培訓計劃提供資源，鼓勵更多年輕人加入賽馬業。今年的招募進一步凸顯馬會矢志持續栽培賽馬人才，推動香港世界級賽馬。」

見習騎師學校推行雙軌教育制度，課程結合綜合知識及在職培訓，確保學員不但獲得全面教育，還能擁有不同的技能以滿足各種崗位的需要。學員修讀的課程內容廣泛，包括騎術、馬房管理、體能訓練、財務管理及傳統學科等。

此外，賽事見習學員亦有機會獲派前往海外受訓，體驗不同文化，擴闊國際視野。於今年5月在香港贏得超過70場賽事的騎師鍾易禮，表示感謝見習騎師學校提供全面的培訓計劃，包括在南澳洲近三年的海外訓練：「馬會有系統的訓練和對我的信任，幫助我在賽馬業找到一條符合自己興趣和能力的理想出路。學校的世界級教練為我的良師益友，引領我成為一名具競爭力的騎師。」

騎師鍾易禮於2017年加入見習騎師學校成為賽事見習學員，經過不到兩年的見習騎師生涯後，贏得超過70場賽事，畢業晉身大師傅之列。（截取至香港賽馬會）

有興趣了解更多賽事見習學員培訓計劃的詳細資料，以及有志報名投考的人士，請瀏覽www.hkjc.com/rttc。

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