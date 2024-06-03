恒大女生認參與破曉行動　候判期間完成學業　官稱難能可貴囚17月

恒大女學生涉於2019年11月，響應網民發起的「破曉行動」，期間有人在大老山隧道破壞收費亭設施被捕。她早前承認一項暴動罪，案件今（3日）在西九龍法院（暫代區域法院）判刑。法官指，被告被捕至今已4年，等候判刑對她和其家人而言，實屬煎熬。惟她在此段時間沒有自暴自棄，完成大學課程，認為其韌力難能可貴，考慮本案背景和被告有真識悔意，判她監禁17個月



西九龍法院。(資料圖片)

同案兩女被告罪名不成立

被告盧靖婷，23歲，報稱恒大學生，她被控於 2019年11月12日，在大老山公路(南行)大老山隧道行政大樓外，和其他人參與暴動。同案兩名被告范紫雪(23歲)和杜美宜(23歲)，經審訊後被裁定暴動罪不成立。

十多人破壞收費亭設施

法官判刑時指，是次暴動涉及10多人，多個收費亭的設施被破壞，維修費約3.1萬元。同時，法官接納辯方求情指，被告在案中非領導角色，也沒有動手破壞。

官指被告被捕後無自暴自棄

此外，被告於案發時為恒大工商管理系一年級學生。她被捕後獲得保釋，期間完成大學課程，法官指，被告在此段時間未有自暴自棄，認為其能耐和韌力屬難能可貴。法官又認為，被告已深刻反省干犯的過錯，其重犯機會非常低。

相信被告有真誠悔意

法官因被告有真誠悔意，以及等候判刑期間承受壓力，酌量減刑，最終判囚17個月。

案件編號：DCCC 535/2022