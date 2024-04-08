兩恒大女生涉參與破曉行動　官指警員口供有疑點　裁暴動罪不成立

兩名恒生大學女生被指曾參加2019年11月於大老山隧道的「破曉行動」，兩年多後被控以暴動罪名，兩人否認指控受審，案件(8日)在西九龍法院(暫代區域法院)裁決，暫委法官彭亮廷指案部份警員於事發後近兩年後更改口供，且均沒有新證據支持說法，認為存在疑點，認為控方舉證未能達玫毫無合理疑點，裁定兩名不罪的被告罪名不成立。



另一名開審前認罪的女被告，則還柙至5月6日求情，並會於6月3日判刑。



三名女被告：范紫雪（23歲）、杜美宜（23歲），及盧靖婷（21歲），均報稱恒大學生，同被控於 2019 年 11 月 12 日，在大老山公路（南行）大老山隧道行政大樓外，和其他人參與暴動。其中盧靖婷開審前認罪，范及杜則接受審訊。

兩名女被告范紫雪及杜美宜經審訊後被裁定暴動罪不成立。(資料圖片）

警員事發後1年8個月後才改口供

范及杜否認曾身處隧道收費廣場，又認為警員未能辯認出她們。彭官指，負責制服盧的警員，案發當天所錄取的口供，只稱目睹兩名女子於天橋跑在人群隊尾。但他在1年8個月後再落口供，卻提及有3名女子。該警員庭上解釋，事後收到通知而提供資料。

負責拘捕的女督察已離職且不願作供

辯方質疑，拘捕杜的女督察已離職，且不願作供。彭官形容，事情實在巧合到匪夷所思的地步，指警員在無額外輔助證據下更改口供，作供時又推翻自己之前說法，彭官翻看片段亦只能確定盧曾在現場，認為警員證供並不可靠。

警長其中一份口供的年份曾有更改

至於負責制服范的警長，則先後撰寫了5份口供，首兩份口供在2019年11月12日，即事發當天錄取外，其餘3份分別在2021及2022年才錄取。他在2022年錄取第四份口供時，是要更改第二份口供的日期，因該份打印的口供顯示的日期為2021年，之後以手寫形式改為2019年。

兩警均在沒額外證據下更改說法

彭官質疑該警長應有多次撰寫口供的經驗，質疑他有多次覆核的機會，為何至到2022年才發現曾打錯日期。同時亦認為警長的口供，與之前提及的警員證供相似，二人均是在沒有額外證據支持下，在1年8個月後，才在口供上稱有3名女子在黑衣人的隊尾。

兩被告可疑但缺具份量環境證據

彭官稱，兩被告雖然相當可疑，但因控方未能舉證至毫無合理疑點，並缺乏具份量的環境證據，單憑兩人當日的衣著打扮，難以推論兩人必然曾參與暴動，故裁定杜及范暴動罪名不成立。

案件編號﹕DCCC 535/2022