港鐵加價｜短貴長平依然　差距微減　錦上路往大圍站大幅加7.8%

港鐵今（31日）宣布6月30日起按可加可減票價調整機制，加價3.09%。港鐵同步在網站公布新票價表，屯馬綫「短貴長平」情況依然存在，但差價有所縮少，在鑽石山站坐4個站往何文田站需9.2元，但坐多個站到紅磡則只需7.4元，差價由原來2元減至1.8元。



不過，撫平短貴長平票價調整過程中，卻令屯馬綫大圍及顯徑站部份路線加幅驚人，其中錦上路站往大圍站加幅高達7.8%；屯門往大圍站及元朗站往顯徑站分別加6.8%，越超整體加幅3.09%。



港鐵票價結構關注組成員紀俊安表示，港鐵正以大幅增加大圍及顯徑站車費方法，撫平屯馬綫短貴長平的票價差，同時波及沙田及大學站等部份路線加幅較大，又指港鐵以每年調整票價撫平差距，因可操控彈性有限，難料仍須多少年解決問題。



▼3月26日 港鐵再度按機制加價▼



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屯馬綫鑽石山往何文田反比坐多一個到紅磡站貴$1.8

屯馬綫自通車以來，「短貴長平」問題始終存在，其中最常見例子，是鑽石山往何文田及紅磡站。港鐵今公布6月30日實施新票價，以成人八達通新票價表所看，由鑽石山站坐4個站到何文田站，收費為9.2元，但坐多一個站往紅磡站，則只需7.4元，即搭多個站車費竟更便宜。

另一個例子則是馬鞍山往宋皇臺及紅磡站，新票價下馬鞍山搭11個站到宋皇臺站收費13.3元，但多搭3個站、即14個站到紅磡站，則只要11.5元。

港鐵近年有意在票價調整時將「短貴長平」差距撫平，比較新舊票價，鑽石山往何文田及紅磡站之間票差，由原來2元縮減至1.8元；馬鞍山往宋皇臺及紅磡站也有原來2.1元縮短1.8元。

屯馬綫大圍站及顯徑站往返新界西加幅高平均逾倍

不過，撫平票價差距的代價，是屯馬綫大圍站及顯徑站，部份路線票價加幅顯著。據新票價，錦上路站往大圍站由19.3元加至20.8元，加幅高達7.8%；元朗站往顯徑站則由20.6元加至22元，加幅達6.8%。兩者越超平均加幅3.09%。

受到大圍及顯徑站大幅加價影響，部份往沙田站及火炭站的票價也有大幅上升，其中屯門往沙田站由20.6元加至22元，加幅6.8%；屯門往火炭站也有20.8元加至22元，加幅5.8%。

另一方面，同區車程不同價情況也未獲解決，當中以旺角站及旺角東站過海最明顯。由荃灣綫旺角站出發，前往南港島綫海怡半島站，收費為15.8元；但由同區東鐵綫旺角東站出發，則收17元，兩者相差1.2元，差距與去年相同。

金鐘前往落馬洲或羅湖站加價$1.4

至於不少港人關心的跨境路線，其中上水站往落馬洲或羅湖站由原來25.7元加價8毫至26.5元，加幅約3.1%；金鐘前往落馬洲或羅湖站，則由50.8元加至52.2元，加加1.4元，加幅約2.8%。

港鐵票價結構關注組成員紀俊安。（資料圖片／李澤彤攝）

港鐵票價結構關注組：港鐵正以大幅加價撫平屯馬綫短貴長平

港鐵票價結構關注組成員紀俊安表示，港鐵正以大幅加價大圍及顯徑站方法，撫平屯馬綫短貴長平的票價差，大圍站加價同時波及較便宜的東鐵綫，令沙田及大學站等部份路線加幅較大。

他指，由於港鐵利用每年票價調整去撫平「短貴長平」問題，票價受可加可減機制影響，要視乎加幅去決定有多少彈性去肅整票價，方程式本身有不少經濟因素，以現時經濟狀況所看，料調整空間未必太大，故難預類何時能解決問題。

對於同區不同價情況，紀俊安認為未必在短時間內能解決，現時唯一可做是提醒乘客搭車前格價，「香港乘客最叻精打細算。」