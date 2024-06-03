屠龍小隊案｜另一組織成員稱與3名被告到台軍訓　有學用真刀真槍

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，今（3日）在高院續審，第二名認罪證人彭軍壕作供，他是另一激進組織成員。彭稱他於2014年的社運，認識一名激進派示威組織的頭號人物吳志鴻。2019年再爆發社運，吳聯絡並招攬他加入其小隊，他又曾出席一個在朗豪坊舉行的會議，期間聞說要步署一個「大行動」，並有金主安排人到台灣受軍訓。他在同年9月獲安排到台，隨行7人並成立了一個名為「台灣按摩旅行團」的telegram群組，包括本案的3名被告，他們受訓期間除學習使用真槍真刀外，亦有學製汽油彈。



許湛榮曾是2014年鐵馬組的成員

彭軍壕供稱，他於2014年社運期間先後認識吳志鴻，及其「左右手」，即本案被告之一的許湛榮。吳是較為激進的示威者組織「鐵馬組」的頭號人物，許湛榮則為組織成員。彭後來在吳招攬下加入「鐵馬組」，惟在2014年的社運結束後，彭就再未與組織成員聯絡。吳於2017年致電彭，但只是問其近況。

證人彭軍壕指他於2014年認識了當時激進示威組織人，2019年再獲邀加入其小隊。（資料圖片）

吳稱要找黑社會報721的仇

及至2019年6月，吳再來電問彭有否參與反修例示威，彭指平日放假才會參加示威。「721事件」發生後數日，吳找彭、許二人召開緊急會議，稱將於7月27日「吹大雞入元朗搵鄉黑覆桌」，並說：「搵班黑社會報番721既仇。」

吳指大舊是無名組織的金主及發起人

彭於7月27日跟隨吳進入元朗行動，同行的人包括曾參選區議員的「大舊」劉偉德、蜘蛛隊隊長Jack等。他們當日在元朗衝擊警防線及「 周圍搞下破壞」後，便各自離開現場。另吳曾在行動期間透露，「大舊」為一個無名組織的發起人、金主和統籌，吳作為隊長則會與彭、許和Hans，組成該無名組織旗下的一支新小隊。

彭軍壕指2019年7月27日有與其組織的成員到元朗示威。（示意圖）

朗豪坊會議提及將有大行動

至8月27日，吳著彭到朗豪坊參與會議，其他參與者除了吳小隊成員外，還有彭當日首次見面的「阿文」張堅順和「屠龍」隊長黃振強。彭稱會上有人提及「嚟緊有個大行動」，需要安排人手到台灣接受由退役陸戰隊員安排的軍訓，相關費用由「大舊」承擔。彭後來得知，7月起已有兩批人到台灣軍訓，9月會安排第3批人到台。

成立TG台灣按摩旅行團群組

吳後來為台灣軍訓開設新Telegram群組「台灣按摩旅行團」，彭、吳、許，及本案另兩名被告：賴振邦、張銘裕等一行七人，於9月16日先後前往台中，之後獲退伍陸戰隊員常先生安排入住位於彰化縣的宿舍。七人後來先後接受增強重力、加強反應力、體能、搏鬥技巧等訓練，期間曾使用真刀、真槍訓練，並獲教導如何製作汽油彈及講解製作炸彈的原材料。

彭軍壕稱曾在朗豪坊會議上見過「屠龍小隊」隊長黃振強(圖)。

吳曾在台灣製作並測試鋁熱彈

彭指吳當時在網上學習鋁熱彈的製作方法，爆炸時可產生融金屬的高溫，可用以對付裝甲車。吳在台中購買相關材料並製作了一個鋁熱彈，訓練期間在荒廢電單車投擲，該電單車隨即著火和融化。彭又提及，吳、賴等人曾在閒聊間提及如何破壞及逼使政府妥協，但他沒有加入對話，彭説：「我多數聽到佢地講呢個話題，我就會鼠番入房。」

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023