屠龍小隊案｜證人用眾籌錢嫖妓賭波　亦花20萬助紓壓非無預隊友

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，在高等院續審，代表第三被告嚴文謙的律師，今（9日）盤問「屠龍小隊」隊長黃振強。律師指黃利用文宣為「屠龍」籌錢時，不會理會內容真假，只為求財和斂財。黃否認，但在律師追問下，承認曾用眾籌所得的錢去嫖妓和賭波，但黃也同時強調，他也曾在隊友身上花費了至少20萬元，及以其他途徑幫助他們減壓，而非「無預隊友」。



黃振強認就一篇有關612的文宣遭警員質問，他當時承認文章內容未經核實。（資料圖片 / 林若勤攝）

黃曾向警認不會理會文宣內容真假

嚴文謙的代表大律師梁鴻谷引述黃振強被捕後的錄影會面，指黃被問及眾籌頻道「育龍」一則文宣，該文宣提到：「612中信圍困開始，至少幾千個手足，爆眼、腦出血、斷手斷腳、被性侵強姦、實彈射爆內臟，無數嘅失蹤……仲有幾多個大好前途、善良嘅年輕人，被政權親手推咗落樓……」。黃在會面中向警方承認找人寫上述文字，純粹想眾籌更多款項，黃又承認內容未經核實，亦不理會真假。

強調有提供其他途徑讓隊友減壓

辯方遂問黃，當時做文宣是否不理真假，求財斂財為實。黃否認，又稱不記得在錄影會面會這樣說，形容他當時狀態「慌張混亂」，相信當時的他認為自己是在說實話。辯方進一步質疑，黃在整個運動中寫文宣只為「攞錢」，並會把款項用於賭波和嫖妓，但卻「無預隊友」。黃承認賭波和嫖妓為其中一個用途，但強調有提供其他途徑讓隊友減壓，又稱曾在隊友身上花費了至少20萬元。

初時不識判斷犯罪的定義才不認罪

辯方另提及黃在候審還押期突改認罪一事，黃解釋當時認為法援署指派的律師對案件「唔上心」，自覺未能索取有效的法律意見，不知道判斷犯案與否的法律定義，故決定不認罪。問及為何他後來改認罪是找警方而非法庭，黃稱他不具備法律知識，亦不熟悉程序，在警方提醒要先找律師去信律政司後，他才解僱及改聘新律師圍隊。

辯方欲再問遭法官打斷

辯方其後又重複問黃，為何改認罪是找警方而非法庭，法官張慧玲聽罷打斷：「頭先佢咪話唔識程序，你有無聽佢講嘢？」辯方回應：「聽咗我唔信咋嘛。」法官聞言斥辯方的說法「完全離晒譜」，質疑他：「點可以喺法庭公開話唔信證人。」又提醒陪審員是否相信證人是他們的個人判斷，著他們不要受辯方大律師影響。

黃振強認有埋怨被告嚴文謙掛住拍施誤了計劃。(資料圖片)

有隊友批評嚴為女收山

辯方另指出，嚴文謙在案發期間曾多次未有應黃的號召參加「屠龍」的行動，如他在2019年11月4日稱因「陪緊條女」，而未有和黃去沙田示威。及至12月7日，黃召集「大行動」前到荃灣貨倉搬物資，嚴再度表示未能出席，隨即遭黃用粗口責罵，另有隊員質疑嚴要「為女收山」，嚴最後有參與搬物資。

認有批評嚴掛住拍拖誤了行動

辯方質疑黃是在向嚴施壓，黃稱未能定義「施壓」一詞，但當時是在：「埋怨緊同鬧緊佢。」批評嚴：「掛住拍拖耽誤咗我地行動嘅事。」黃另同意，嚴於12月7日因他的要求才會留在安全屋，張銘裕則因嚴要求而留下。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023