屠龍小隊案　證人稱槍手求殺警最大化　「全民執槍」達武力對等

「屠龍小隊」及另一激進派組織串謀殺警案，今（30日）在高院續審。認罪被告黃振強供稱，他與另一組織同謀者吳智鴻原計劃於12月1日或2日進行「聯合行動」。惟槍手當時稱未準備好，稱欲在「第一波盡殺」，務求「將殺警數字最大化」，再「全民執槍」達至警方與示威者武力對等，預料「殺完全世界就會weapons free」。行動後來延至12月8日進行，並在計劃實行前數天才敲定行動細節，但行動最後因黃等人在當日被捕而告吹。



被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

認罪被告黃振強供稱 原計劃與成員到泰國旅行後 由被告李家田在行動中使用手槍 但因李被困理大而改變計劃

屠龍小隊隊長黃振強今供稱，2019年11月17日凌晨，屠龍成員李家田、張銘裕聯同吳智鴻小隊到西貢試槍，吳事後將一把槍連子彈交給了李家田。同日稍後時間，屠龍小隊到荃灣大鴻輝中心一餐廳吃飯及開會，黃振強、張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田均都有出席。黃指，他們在該次會議有討論到西貢試槍情況，及如何處理手上的槍及子彈，當日最後決定先讓李家田保管該槍，但著他「唔好亂拎出嚟用」。

控方另引述11月18日的Telegram訊息記錄，顯示黃在屠龍內部Telegram群組「滅龍」表示：「有無人可以keep眼鏡，阿檸（李家田）出唔到黎」。其後有成員提議：「俾返鴻仔？」，黃則回覆：「返嚟我一定要殺狗，俾咗佢哋就拎唔返，要等好耐」，並表示：「如果阿檸有咩事，個plan我行」。

黃庭上解釋指，對話中提及「眼鏡」代指槍，「Plan」則是指他與吳的計劃。黃又指，他原打算與成員到泰國旅行後，在之後的行動由李家田使用手槍。惟當時李家田不顧黃的指示進入理大後被困，黃因而表示若李家田最後在理大出事，該手槍則改由黃使用。

Caption 認罪的屠龍小隊隊長黃振強供稱，原打算由被告李家田使用手槍，惟當時李進入理大後被困。(資料圖片)

曾打算於尖沙咀遊行 在警署使用炸藥

黃續指，他在同日稍後時間與吳智鴻在觀塘會面。吳表示，槍械陸續到手，其團隊另有成員在製作20公斤的炸藥，稱：「未來如果有大遊行進行就係大行動實施日子」。黃庭上解釋指，所謂的「大行動」是指殺警行動，黃當時要求「屠龍」成員當日負責在現場吸引警方。

黃後來於11月19至23日為成員組織了一次泰國旅行，參與的成員包括有林銘晧、張俊富、張銘裕、嚴文謙和程于寶。在旅程期間，黃向成員提及他和吳的計劃，即他們「唔洗行眼鏡plan」，只需要在計劃當天負責以「裝修」或堵路等方式吸引警察，至於槍和炸彈則留給吳的小隊使用。

於11月21日，黃發訊息予吳問：「你地個20KG幾時到，我地夾一夾，我地team諗好點用」。黃庭上指，他們小隊當時有一個大概的想法，打算在12月1日尖沙咀遊行當天行動，提議在尖沙咀警署使用20公斤炸藥。但基於吳當時稱炸彈仍未準備好，黃遂提出於12月1日才用「眼鏡」。

黃振強又指，其小隊曾打算在12月1日尖沙咀遊行當天行動，在尖沙咀警署使用20公斤炸藥。(資料圖片)

槍手未準備好而改期 訊息強調「唔係唔打，打完之後全世界weapons free，第一波想盡殺」

黃續指，他和吳當時打算在12月1日或2日進行「聯合行動」，惟最後因為槍手蘇緯軒未準備好而作罷。吳事前將槍手蘇緯軒的訊息轉發予黃，稱：「等多幾日，唔係唔打，打完之後全世界weapons free，第一波想盡殺，有機多殺幾多，全民執槍」。

黃振強指，槍手蘇緯軒透過訊息稱：「打完之後全世界weapons free，第一波想盡殺，有機多殺幾多，全民執槍」。

黃稱他當時的理解是，槍手在12月初未準備好行動，自言「唔係唔想用支步槍殺警」，但預計只要有第一個人使用槍械軍火，就會引發其他示威者模彷和跟隨，故槍手想在「第一波盡殺」，務求「將殺警數字最大化」，之後其他人可從倒地警察身上取槍用，從而達至吳過去提及的「武力對等」，稱「殺完全世界就會weapons free」。

及至12月3日，吳再約黃見面談論行動細節，提及將12月8日設為「大行動日子」。後來於計劃實行前3天，吳將標有行動實際位置的地圖發送給黃，並著黃「呢兩張圖唔好流出去」，又向黃表示：「打完就散，唔好食花生，之後一定有片睇」。

黃指屠龍小隊成立後 一直購入裝備及武器 並擺放在荃灣倉庫

黃進一步解釋指，吳當時計劃在現場放置一大一小的炸彈，在地圖分別標示為藍色和紅色。黃在當天首先帶隊吸引警員到紅點附近，吳小隊隨即引爆小炸彈，將警員嚇到藍點，吳小隊再引爆大炸彈。

惟黃和張銘裕、嚴文謙最終於12月8日早上6時，在「屠龍小隊」位於灣仔展鴻大廈的安全屋被捕，警方在該處搜出一個黑色頭盔、三個防毒面罩及兩件避彈衣。控方提問黃從何得到以上裝備，黃稱他在每次行動前均會為成員添置大量裝備，而這些裝備大多由示威者一方的「家長」提供或出售。

黃續提及，他在「屠龍小隊」成立後，一直有持續購入物資、裝備及武器。張俊富後來在荃灣租了一個倉庫，用作擺放小隊物資，並在黃指示下負責管理該倉庫。黃後來從吳手中取得十塊防彈鋼板，亦是安排由張到倉庫負責收貨。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023