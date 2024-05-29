屠龍小隊案｜辯方指有隊員索零用被拒　證人認未留意隊員經濟情況

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，案件今（29日）在高院續。辯方質疑「屠龍」隊長黃振強因任控方證人獲免予起訴書及串謀謀殺罪亦獲存檔法庭，加上認罪獲刑期扣減，故在庭上「唔介意唔講真話」，黃不同意；辯方又指，其中一名被告嚴文謙向黃索零用時，黃以「(錢)未到手」，及「見面畀」為由拒絕，質疑黃為何不以其他方式轉賬，黃稱因手上現金較多，又承認無留意嚴的經濟狀況，即使嚴有在留言透露經濟拮據他也：「無乜理。」



屠龍小隊隊長黃振強。

指黃想掩飾差異才稱會面時狀態不理想

黃振強在辯方盤問下，同意於2019年12月8日被捕後錄取警誡會面時，他能理解警方的所有提問，但否認他當時能清楚回應該些問題。辯方續質疑，黃為了掩飾其庭上證詞和警誡會面說法的差異，才會推搪稱他在警誡會面時的狀態不理想，未能清楚表達，黃不同意。

否認為求減刑唔不介意說謊

辯方再指，黃認罪可獲刑期扣減，如今以控方證人身份作供，可獲發免予起訴書，其面對的串謀謀殺罪亦獲存檔法庭，因此他在庭上「唔介意唔講真話」。黃一概否認。

辯方指李家田不曾用過汽油彈

提及黃曾供稱每個「屠龍」隊員都使用過汽油彈，辯方指出李家田實際上不曾使用過汽油彈，黃不同意。辯方另提問，黃有否於2019年10月20日的尖沙咀、旺角示威中使用汽油彈。黃表示有，但記不清使用數量。

黃振強認2019年10月20日在尖沙咀示威中曾擲汽油彈，但警誡時卻稱當日是和理非。（香港01記者攝）

黃認警誡時說法不正確

辯方聽罷指出，黃曾在警誡會面向警員表示，他在該示威中僅：「有做堵路同傳物資既和理非。」質疑黃當時說謊。黃澄清他在庭上說法為正確版本，錄警誡會面時可能因為「狀態唔好」，故：「講咗唔正確既嘢。」

認無理會嚴的經濟狀況

辯方另指，嚴文謙曾兩度向黃索零用錢，但遭黃以「（錢）未到手」和「見面畀」為由拒絕，故質疑黃當時為何不選擇以轉帳方式給嚴零用。黃解釋指，他當時手上現金較多，且他多數會用現金方式向隊友發放零用。辯方續提及，當時有「家長」向「屠龍」隊員介紹工作，每日工作4小時、時薪80港元包飯，嚴見狀即留言問：「400蚊唔包飯得唔得？」由此可見嚴當時經濟拮據。黃說未有留意嚴的經濟狀況，見到上述對話亦「無乜理」。

會面時有確認身體狀況可錄口供

黃振強其後接受覆問，控方指黃於12月8日約早上6時在安全屋的床上被捕，並問黃：「訓醒未？」黃說「半夢半醒」之間。控方指黃在被捕後分別於下午1時和晚上9時許錄取兩份警誡會面，問黃之間時間有否睡覺。黃說沒有，但確認警員曾問他精神和身體狀況是否可錄口供，他當時回覆可以。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023