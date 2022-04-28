消息指城際直通車或永久停運　營運部擬解散　港鐵︰有待政府公布

城際直通車或已踏入倒數階段。《香港01》綜合不同消息來源，指港鐵有意於短期內，解散城際直通車的客運部門，受影響員工將調往其他部門繼續工作。多個消息均估計，直通車或會永久停駛，尤其內地鐵路網絡進一步發展，其優勢更細，相信歷史任務已完成。

民建聯立法會議員劉國勳稱，有聽聞將會取消城際直通車，相信此舉可以騰空直通車佔用東鐵鐵路段的時間，讓東鐵加密班次，彌補九卡車載客量減少的限制。

對於會否終結直通車服務，港鐵回覆《香港01》查詢時，未有直接回應，僅指通關及恢復跨境鐵路服務等安排，有待政府公布。港鐵又指，一直有安排直通車員工接受培訓，亦有協助他們尋找合適工作崗位，強調並非裁員或削減人手，相關員工亦可按意願，留在原有崗位。《香港01》正就直通車未來營運安排，向運輸及房屋局查詢。



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直通車自新冠疫情起暫停服務

自新冠肺炎疫情爆發以來，城際直通車便由2020年1月起暫停服務至今，即已停運逾兩年。在停駛之前，原本提供來往紅磡站及廣州東站的廣九直通車、來往上海站的滬九直通車，以及北京西站的京九直通車，在港一段需與東鐵列車共用軌道。

自高鐵香港段通車後，直通車客量便告下跌，政府於2019年初曾透露，直通車客量按年大減約三成。港鐵於該年的中期業績亦指，直通車收入按年跌三成，當時運輸及房屋局已透露，會調整或削減直通車服務。

消息指港鐵擬解散直通車營運部門

《香港01》綜合多個不同消息來源，均指港鐵將於短期內解散負責營運城際直通車的客運部門。綜合消息所指，有部份員工已調往港鐵其他部門工作，相信直通車營運部門將與公司開會商討方向，預料解散機會頗大。但消息指，相關員工應不會被裁掉，可選擇調往其他部門繼續工作。

消息亦指，港鐵近期已暫停雙層九廣通列車的恆常檢查、維修等保養。有消息人士更形容，該列車本身已「七勞八傷」，相信本身都接近「退役」，認為內地的鐵路網絡日漸完善，城際直通車的歷史任務已經完成。

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在廣深港高鐵通車前，有批評指高鐵只到廣州南站，偏離廣州市中心；反而直通車可直達廣州東站，即廣州商業中心之一的天河區。不過內地於去年底，隨贛深高鐵通車，該線與廣深港高鐵同於深圳北站設站，前者可透過其他鐵路線，接駁廣深鐵路，即從高鐵西九龍站出發，經深圳北站後，亦可到達廣州東站等目的地。

劉國勳：有聽聞結束直通車服務

民建聯立法會議員劉國勳接受《香港01》查詢時亦表示，有聽聞直通車服務將會終結。他同意直通車確實可逐漸減少，尤其東鐵線改用九卡列車過海，將直通車共用路軌的時段騰空，可供東鐵增加班次。至於跨境鐵路服務，則可由高鐵香港段配合。他又透露，港鐵已就高鐵「地鐵化」展開工作，希望待疫情緩並通關時，市民乘搭高鐵可更方便。

劉國勳。（資料圖片／李澤彤攝）

港鐵去年12月回覆《香港01》查詢時曾透露，在疫情停運期間，港段高鐵正引入新票務安排、提升票務系統及出入閘機等設施，希望本地乘客及旅客，可在今年全面使用電子票。港鐵亦稱，正做有關提升工程，包括安裝出入閘機，會適時公佈高鐵新票務系統及安排詳情。

港鐵：協助城際直通車員工尋找合適的工作崗位

就城際直通車的未來安排，港鐵回覆《香港01》查詢時表示，直通車暫停服務至今，一直確保相關鐵路設施維持良好狀態，並安排直通車員工接受培訓，以及調配到其他崗位工作，包括其他車站、羅湖編組站及參與東鐵線過海段的準備工作等。

港鐵續指，由於近期本地鐵路線及其他部門需要增聘人手或填補空缺，故希望借此機會，協助有意尋求其他事業發展的城際直通車員工，尋找合適的工作崗位，強調並非裁員或削減人手。早前港鐵亦曾為有意轉往其他工作崗位的跨境服務員工，作出類似安排。

港鐵又稱，直通車員工可按個人意願，繼續留在現時的崗位。至於直通車會否永久暫停服務，港鐵表示，通關及恢復跨境鐵路服務等安排，有待政府公佈。