內地傳城際直通車7月重開　鐵路迷空歡喜　港鐵：現階段不復運

近日網上流傳城際直通車重開，今日（26日）有內地鐵路部門的微信公眾號發文，指內地當局已調動鐵路營運圖（內地稱為「調圖」），將重新啟用京九直通車，來往北京及紅磡。



消息成為鐵路界熱話，不過據立法會議員張欣宇了解，其實城際直通車並不會重啟，只是未完全落實取消，故其營運圖仍存在。他強調，即使有時間表、營運圖，不代表有營運，並指據其了解，兩地政府已有共識正式取消直通車，只是未完成商討。



運輸及物流局回覆查詢表示，城際直通車已於2020年1月30日起暫停服務，有關有列車會以香港紅磡作為終始站的消息並不準確。港鐵表示，一直與內地當局及港府溝通，強調城際直通車不會在現階段復運。



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根據「鄭州鐵路」的微信公眾號，7月1日生效的列車運行圖，包括北京西至廣州東的列車，其服務隔日延長至香港紅磡。

港鐵紅磡站過往提供城際直通車服務，列車可前往廣州、上海及北京，但疫情起便停運。《香港01》過往曾報道，城際直通車將會永久停運，其職員亦調至其他部門。

根據「鄭州鐵路」的微信公眾號，7月1日生效的列車運行圖，包括北京西至廣州東的列車，其服務隔日延長至香港紅磡。

張欣宇：調圖不代表重開 港鐵：現階段不復運

近日網上已流傳直通車重開的消息，今日「鄭州鐵路」的帖文，令網民議論紛紛，不少鐵路迷期待直通車重開。

不過張欣宇向《香港01》表示，調圖不代表重開，相關路線只是於圖表上存在，與重開無關。他續指，如要正式取消直通車，需要中港兩地政府正式商談，據了解基本上已達成共識取消，但仍未正式下決定，相信非常低機會重開。

▼2022年4月25日 已暫停服務的城際直通車可能停運▼



運輸局：消息並不準確

運輸及物流局表示，城際直通車已於2020年1月30日起暫停服務，目前未有復運計劃。經港鐵公司與內地鐵路單位查核後，亦確認有關有列車會以香港紅磡作為終始站的消息並不準確。

港鐵：現階段不會復運

港鐵指出，城際直通車是港鐵與內地鐵路部門合作營運的跨境鐵路服務，港鐵一直與內地當局及香港政府保持緊密溝通，港鐵強調城際直通車不會在現階段復運。

▼12月30日 城際直通車網站停更及應用程式下架▼

