通關內地｜城際直通車網站停用程式下架　田北辰：高鐵取代其網絡

《香港01》今年4月報道城際直通車或永久停運，政府之後指會就恢復跨境列車服務作全盤考慮。記者昨晚（30日）發現，城際直通車的網站及應用程式已正式停用，無法查閱相關資訊，連手機應用程式亦從「App Store」及「Google Play」，無法搜尋程式。其實自內地宣布1月8日可免檢疫入境，港鐵預告正為通關準備，期待羅湖站、落馬洲站，及高鐵西九站恢復服務，新聞稿隻字未提城際直通車情況，已露端倪。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，通關後高鐵西九站可前往廣州東站，高鐵網絡已覆蓋城際直通車，直指：「（直通車）唔開架啦，歷史遺物嚟」。



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城際直通車由2020年1月起暫停服務至今近三年。在停駛之前，原本提供來往紅磡站及廣州東站的廣九直通車、來往上海站的滬九直通車，以及北京西站的京九直通車，在港一段需與東鐵列車共用軌道。

▼直通車歷代用車▼



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網站及應用程式已關閉

今年4月，《香港01》報道，港鐵於短期內解散營運城際直通車的客運部門，部份員工已調往其他部門工作；而且九廣通列車的恆常檢查等亦已暫停，相信直通車已完成歷史任務。

記者於本周中發現，城際直通車的網站及手機應用程式寫上暫停運作，但當時仍可瀏覽直通車的相關資訊。然而，記者昨晚（30日）再登入網頁時，發覺網站介面已不復存，無法點擊任何有關資訊，只剩下一段字指網站及程式已停用。

至於應用程式，記者本周中仍然可於Android的「Google Play」下載城際直通車專用程式，亦可如常瀏覽程式內的資訊。然而，昨晚再經「Google Play」及「App Store」搜尋時，程式已不復見。另外，記者使用已安裝城際直通車程式時，部份內容亦無法如常顯示，僅指程式已停用。

中港通關在即，兩地密鑼緊鼓籌備。港鐵曾於12月25日發稿交代通關安排，其行政總裁金澤培指：「我們期待羅湖、落馬洲站,以及高鐵西九站可以恢復提供服務」，但全文從未提及城際直通車。記者本周中曾就直通車最新安排向港鐵查詢，對方指可先參考上述新聞稿。

記者亦於周中向運輸及物流局查詢城際直通車的最新安排，惟對方未有正面回應，同樣沒有提及直通車，僅指通關很快實現，務求在明年一月中之前落實，讓香港與內地各類跨境往來活動逐步有序重拾正常動力。

田北辰表示，在封關的三年間，高鐵鐵路網絡已延伸至廣州東站，通關後可從香港高鐵站，乘車前往廣州東，即已經覆蓋了直通車的服務，直言：「（直通車）唔開架啦，歷史遺物嚟」。