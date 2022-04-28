城際直通車停運｜回顧百年歷史　清末啟用至今　不敵高鐵譜終章

《香港01》今日（28日）報道來往紅磡及內地的城際直通車，或已完成歷史任務，港鐵擬解散其營運部門。事實上，跨境鐵路已有過百年歷史，早於1911年10月，即清朝末期間，羅湖至廣州一段鐵路完工啟用，連接英屬香港尖沙咀至羅湖路段，亦即是廣九直通車。事隔百年，直通車經歷辛亥革命、抗日戰爭、國共內戰、新中國成立、香港回歸中國，惟始終敵不過科技進步，漸漸被高鐵取代，即將正式完全歷史任務。



▼直通車歷代用車▼



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1910年10月1日，九廣鐵路（英段）正式通車，當日舉行通車慶典，香港總站位於尖沙咀；一年後的1911年10月5日，亦即武昌起義前五天，廣九鐵路（華段）亦正式啟用，於深圳舉行通車儀式。

雖然現時城際直通車的總站為紅磡，不過初時其實位於尖沙咀，其永久九龍總站於1916年落成，最初只是臨時總站。到抗日戰爭期間，日軍曾於香港以北5英里切斷路軌，又在侵佔香港期間，向九龍站發動攻擊。之後到1949年10月14日，即新中國成立初期，解放軍佔領廣州，直通車貨運及客運服務再度中斷，雖然貨運服務於翌年重啟，但往廣州的客運服務，延至1979年才重開。在此期間，位於紅磡的新九龍總站，於1975落成，取代尖沙咀的總站。

▼直通車大事記▼



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至於滬九直通車（來往上海及紅磡）及京九直通車（來往北京及紅磡）則因應香港主權即將易手，故於英治末期1997年5月啟用，其中往北京的列車，需行走約24小時。值得留意的是，為配合廣深鐵路電氣化，九廣鐵路公司，自資購入雙層客車九廣通，於1998年行走往廣州的路線。

到2007年兩鐵合併，正式由港鐵公司負責九鐵鐵路業務，包括直通車。不過隨着2018年9月23日，廣深港高鐵通車，城際直通車不再是唯一來往中港兩地的鐵路，面臨最大競爭。雖然初時未有決定終止服務，但2019年客量已大跌約三成，之後更削減班次。

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面對世紀疫症，直通車於2020年1月正式暫停服務，隨着內地鐵路發展，直通車餘下的優勢亦減少，究竟兩地通關後，直通車或許正式走入歷史，譜下最終章。