房署女主任涉偽造家訪記錄　住客只見男職員或無人造訪　裁18罪成

女房署事務主任涉虛報突擊巡查公屋紀錄，惟其上司發現其中一受訪住客已離世，女主任被追問時說：「唔係好記得。」廉署後來調查事件，發現女主任疑曾虛報多次記錄，她否認指控。案件今（4日）在西九龍法院裁決，裁判官曾慶東指，大部份作證住客均稱只見男職員到訪或根本無人造訪，他亦稱留意被告打扮女性化，沒有令人懷疑她非女性的特徵，認為唯一合理推論是被告並無上門，裁定她18項罪成，把判刑押後至6月18日以索取背景報告，被告期間准保釋。



女被告李碧琪（52歲，房屋事務主任），被控19項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，指她於2020年11月至2021年12月，在房屋署外展房屋管理系統的紀錄作虛假、錯誤或欠妥的陳述，即她已到東涌滿東邨滿康樓19個單位進行兩年一度的家訪，明知意圖用以誤導房屋署。被告被裁定其中18罪成，1罪不成立。

女被告李碧琪在西九龍法院被裁定18項罪成立。(資料圖片)

被告辯稱家訪時無表明身份

控方傳召多名住客作供，他們大都稱案發時只有1名房署男職員家訪，或從來無職員造訪。辯方則指被告確曾造家訪，只是沒有表明身份，或者當時單位住戶的家人、傭人等代為接受家訪。

官指突擊家訪必然需要表明身份

曾官分析指，被告名正言順進行突擊家訪，必然需要表明身份，其他人也無理由冒充住客接受家訪，或在代為接受家訪後不向住客提及此事，認為辯方說法只是猜測，缺乏事實基礎。

被告打扮女性化沒令人混淆的特徵

曾官亦指曾在庭上留意被告的一舉一動，觀察其神態舉止，她的打扮女性化，沒有令人分辨不了她是女性的特徵，但多名住客均稱案發期間，只見到1名男職員到訪住處進行過1次家訪，唯一合理推論時被告從來沒有上門進行家訪。不過由於其中一名住客證供並不可靠，曾官裁定被告18罪成，餘下一項罪脫。

錄影會面時氣定神閒毫不驚慌

辯方曾爭議廉署人員拘捕被告時沒有作出警誡，更叫被告不要浪費金錢請律師。曾官裁決時指，被告是資深公務員，非入世未深或無知之輩，任何有經驗的調查人員，必然預期被告會知悉其權利，若負責拘捕的廉署職員提出聘請律師浪費金錢此等愚蠢建議，必定會招來投訴。被告在錄影會面氣定神閒，表明毋須律師，毫不驚慌失措，回答關鍵問題時懂得迴避，明顯經過深思熟慮，自願進行錄影會面。

求情稱行為不涉貪污

辯方律師求情指，被告自1996年入職房署，及至2022年離職，服務房署25年，案發前的工作評價良好，另獲政府頒發嘉許狀，表揚她在疫情期間的付出。辯方又指，被告只是使用虛假資料，行為不涉貪污，希望法庭考慮判處緩刑，並容許被告保釋候判。曾官認為，房屋署信任被告負責查核公屋住戶有否濫用資源的情況，反問被告行為是否違反誠信，直言緩刑並非適當，決定先索取背景報告，但准被告繼續保釋等候判刑。

案件編號：WKCC3508/2023