屠龍小隊案｜組裝炸彈放在華仁書院　隊長被捕後有被告想繼續行動

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，另一認罪被告彭軍壕今（4日）續在高院作供，並提及他所屬激進組織的隊長吳志鴻，在「大行動」前夕提及行動細節，包括會放炸彈、殺警及搶警槍，並已安排車接載各人離開等，但吳指具體細節只有吳及蜘蛛隊隊長Jack知道，其他人僅需知各自負責的範疇。他之後與吳把炸彈放置在華仁書院。惟吳清晨被捕，蜘蛛隊隊長即通知眾人行動腰斬，但彭指被告賴振邦仍有私訊他並稱想往取炸彈繼續行動。



麥花臣公廁取走裝炸藥環保袋

彭軍壕供稱，「大行動」前一日（12月7日），吳志鴻指示彭與一名「煉金術師」聯絡，到麥花臣遊樂場的公廁，取走一個螢光黃色海綿寶寶的環保袋後，檢查袋內有否遙控裝置和裝炸藥的玻璃樽等。彭形容，該環保袋的體積十分大，大約重十多公斤。彭其後到灣仔公園與吳會合，吳想將環保袋藏在華仁書院停車場附近的草叢，惟因當時有名司機在停車場而作罷。他們最後將環保袋放在皇后大道東一個斜路附近，並在一起食飯後便各自回家。

警方在2019年12月8日遊行前的搜查行動中，發現大批軍火。(資料圖片)

屠龍小隊及本土民主前線等均會參與

同日晚上9時許，他們攜同上述炸彈材料再度前往華仁書院，吳負責組裝爆炸裝置，彭在旁用電筒幫手照明。吳提及大行動將於12月8日民陣遊行中舉行，參與者分別有他們一隊人、屠龍小隊、蜘蛛隊、閃燈隊和本土民主前線等，另設有一名槍手。

屠龍負責掩護吳放炸彈

吳續指，他和彭於當日12點集合後，會到灣仔公園取回炸彈並在附近觀察。待遊行隊伍行至軒尼詩道和菲林明道時，吳便會在「屠龍」掩護下放置一大一細炸彈，其他人則在軍器廠街近天橋位置四處破壞，以吸引防暴警出動。此時，藏身在大廈天台的槍手會開第一槍作訊號，吳便會引爆小炸彈。其他人趁機硬擊警察，將他們逼至大炸彈位置，吳再引爆大炸彈。

爆炸後可在殘骸執槍

在兩個炸彈均被引爆後，其他人可在警方的「殘骸」上執槍，之後立即離開現場。期間，小隊另一名成員張堅順會負責接送槍手，賴則會於事前在附近準備好電單車和私家車，讓其他人在搶槍後即時離開現場。

警方事後在拘捕多人後翌日，於華仁檢獲炸彈。（資料圖片）

各小隊隊長有加入食宵夜

組裝工作完成後，吳將炸彈暫時安置在公園，隨即和彭到灣仔薔紅餐廳食宵晚，後來「屠龍」隊長黃振強及其軍師、蜘蛛隊隊員亦加入他們。期間，有人問及12月8日行動細節，吳稱只有他和蜘蛛隊隊長Jack才會清楚所有細節，其他人僅知道當日會用槍和炸彈攻擊警方，及各自負責的範疇。用畢宵夜後，吳和彭返回華仁書院，原打算將炸彈移動至灣仔公園，但最後因灣仔公園已關門，便決定將炸彈留在華仁過夜。

賴曾追問炸彈是否仍在華仁

及至12月8日早上8點，賴向彭發送一段網上新聞網址，指警方在北角和灣仔有拘捕行動，彭估計被捕者為「屠龍」成員。賴其後不斷私訊彭，問已準備好的炸彈是否仍在華仁，又稱想取回炸彈，並繼續進行吳的計劃。及至同日中午12點時，Jack正式宣佈行動腰斬，警方翌日在華仁檢獲涉案的炸彈。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023