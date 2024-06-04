屠龍小隊案｜證人跟指示取得疑似手槍物品　因家有小孩把槍藏橋底

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，今（31日）在高院續審，另一激進派組織的認罪被告彭軍壕供稱，他知道其隊長吳志鴻在2019年11月尾有測試炸彈，又曾見吳曾與懂得合成炸藥的「煉金術師」商討，吳又曾稱已試爆成功，並透露到時「屠龍」會護送吳往放炸彈。彭又稱，該段期內，吳曾著他找一名「維修員」取東西，他取得一紙袋，發現內有3把疑似手槍的物品，因他家有小孩，他最後把紙袋藏在橋底。之後吳數度指示他往取槍，吳並對他說：「嚟緊好快有行動。」



吳曾稱賴等人已成功製作炸彈

彭軍壕庭上指，於2019年11月尾，吳志鴻透露被告賴振邦和另一人已成功製作炸彈及其遙控的樣本，著彭陪他到賴位於荔枝角的店舖「3C工作室」試爆。賴當時帶他們到工作室的後樓梯，吳則將炸彈樣本放在地下，並將一個火柴頭份量的TATP粉末放在發熱線上後，致電到與炸彈連接的手提電話上。隨後，彭聽到「嘭」一聲，吳則表示試爆成功。期間，吳或賴有錄影整個爆炸過程。

彭軍壕稱曾見其隊長吳志鴻用爆炸品TATP弔爆。（資料圖片）

見賴與穿校服男生到工作室

約兩日後，吳想了解爆炸裝置的實際運作，再到賴的工作室，彭到場見吳用焊筆燒不知名物件。約半小時後，賴和一名身穿校服的男學生到來，並指有「煉金術師」想直接與吳商討製作炸藥。彭稱所謂「煉金術師」是指懂得合成炸藥的人。吳之後與「煉金術師」傾談並了解爆炸裝置運作後，便和彭一起離開。

收指示從「維修員」收取疑似槍物件

同年11月27日晚上，彭接到吳的指示，著他到沙田與一名「維修員」交收物品。彭坐的士到沙田小瀝源附近巴士站，從一名男子手上取得一個包實的紙袋，吳指示他將該紙袋先帶回家保管。彭在的士上稍微拆開紙袋查看，發現內有3支疑似槍的物件。

考慮家有小孩把槍藏橋底

彭稱他考慮到家中有小朋友，收藏手槍會很危險和不便，故自行決定將槍械藏到家附近的摩星嶺橋底，事後亦未有將其決定告知吳。其後於12月1日，吳指示彭將其中一支不含彈匣的手槍拿給他人，彭遂到橋底取走一支手槍，並將其他手槍和彈匣子彈用膠袋包起。彭之後依約去到旺角銀城廣場地下，惟對方稱未能準時到場交收，叫他把槍交給另一名男子。

警方在2019年12月8日遊行前的搜查行動中，發現大批軍火。(資料圖片)

吳透露行動中會用殺傷力較大的空尖彈

同日稍後時間，彭再在吳吩咐下，返回橋底取出一把手槍、一個彈夾和一些普通子彈，帶到吳家樓下交給他。隨後，吳將2個彈匣和裝滿9毫米空尖彈的密實袋交給，並稱：「嚟緊好快有行動。」行動中會用殺傷力較大的空尖彈，故他要收走所帶普通子彈。吳又透露，行動當日「屠龍」會負責護送吳和放置炸彈，吳會負責引爆炸彈，彭則繼續負責「睇水」。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023