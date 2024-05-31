屠龍小隊案｜另一認罪證人作供　稱不曾收到免起訴書　案再押後

「屠龍小隊」及另一激進派組織串謀殺警案，案件今（31日）在高院續。認罪被告、另一激進派組織成員彭軍壕出庭作供，他確認被捕後曾錄取無損權益口供，但事後不曾收到或獲解釋免予起訴書。法官張慧玲隨後向陪審員表示，免予起訴書屬重要文件，彭作供前應有機會理解該文件，故案件將押後至下周一（3日）續，以待彭的法律代表向其解釋文件內容。



認罪證人彭軍壕被押到高等法院作供。

已承認一項串謀相關罪名

彭軍壕今身穿藍色襯衫出庭作供，他戴眼鏡且身形瘦削，他先確認於2020年1月17日在家中被捕，其後承認了一項串謀犯對訂明標的之爆炸罪，並於4月8日錄取無損權益口供。控方問彭曾否收到一份免予起訴書，他表示沒有看過該文件，更沒有人曾向他解釋內容。

律師下午會到庭向證人解釋

法官隨後向陪審員表示，免予起訴書是一份比較重要的文件。在證人自稱沒有收到該文件的情況下，法庭應給予其機會理解文件內容，故今日未能如期續審。控方就此向法庭致歉，並補充指免予起訴書非控方和法官的工作，其律師下午會到庭為證人解釋。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023