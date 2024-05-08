根據聯合國預測，香港將在2050年成為全球人口老化程度最高的城市。面對人口高齡化，以及慢性疾病普及等嚴峻挑戰，作為本地醫療系統主幹，醫管局任重道遠。在政府大力支持下，兩個總投資金額達4700億元的「醫院發展計劃」應運而生，透過建設新設施，推動公營醫療服務的可持續發展。不過，在迎新的同時，我們亦不能忽略護舊。現時醫管局轄下300多座建築物中，有四成多樓齡已經超過30年，其中更有近一成已經是50年或以上。要這批「中老年」設施全年24小時無休止服役，損耗退化在所難免。為使老醫院「延年益壽」，日常檢測、修護、活化工作恰似一場需要周全部署的馬拉松。



撰文：醫院管理局工程拓展總監盧國華



在保養樓宇方面，醫管局同樣以「早發現，早治療」原則，確保樓宇及建築安全。（醫管局圖片）

十年前，醫管局得到立法會財務委員會撥款130億，進行了超過5000項小型工程及定期維修項目，當中包括為500多個病房翻新，增設890張病床，並已更新近300台升降機等，一方面滿足日益增長的服務和運作需求，另一方面亦為病人、訪客和員工提供更安全和舒適的環境。

縱然碩果累累，樓宇設施始終日漸年長，修護工作只會有增無減，可謂長路漫漫。向前展望，算上即將落成的新設施，大約五年後，醫管局的建築物總樓面面積將達到480萬平方米，幾乎比得起兩個長洲的大小！因此團隊未敢半分鬆懈，步步為營，因醫院運作一刻都不容有失，必須提早規劃，透過一系列的前期協調部署功夫，目標是做好修護工程，同時亦要最大程度減輕工程期間對醫療服務的影響。

醫管局於十年前得到立法會財務委員會撥款130億，進行超過5000項小型工程及定期維修項目，當中包括翻新500多個病房，增設890張病床。（醫管局圖片）

這趟馬拉松固然艱辛，有時天氣亦不似預期，遇上大大小小的突發狀況，所幸途中有局內局外的工務好跑手相助同行迎風而上，亦感激政府一路上擔當堅實的後盾，為征程補給及注入能量。我們已經一口氣跑了近十年路途，即將到達另一個補給站。我們已制定未來五年的「長跑」策略，包括向政府提交80億元的撥款建議，並總結過往經驗，將小型工程分類為設施修復、提升服務量、安全機電、提升感染控制及衛生環境、節省能源、定期維修等各個範疇，從多方面提升現有設施，以確保醫院和診所運作順暢。

現時醫管局轄下300多座建築物中，有近一成樓齡達50年或以上。（醫管局圖片）

面對人口和樓宇老化這雙重難題，我們除了要醫人亦要醫樓，以同樣的策略──「以預防為本」、「早發現，早治療」為原則，確保人樓皆康健，以健全的醫院設施支援各項醫療服務 。在醫療服務這條漫漫長路上，為了市民的安全與健康，我們會繼續長跑，永不停步。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

