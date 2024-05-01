醫管局全方位應變　快速支援重大事故

醫院管理局有一套應變機制，適時調動不同醫院的人手和資源，來支援重大事故。



上月發生的佐敦華豐大廈大火，造成五死數十人傷。醫管局當日在接到通知後，瞬即啟動總辦事處重大事故控制中心協助分流傷者，傷者首先分流到就近的伊利沙伯醫院及廣華醫院。同時我們亦通知不同的燒傷中心、深切治療部和高壓氧治療中心戒備，萬一需要動員更多人手和資源接收火災傷者時，可第一時間作出調動。其後，由於傷者眾多，而部分人傷勢亦相當嚴重，位於其他地區的醫院，例如瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及瑪麗醫院亦動員接收傷者。



撰文：醫院管理局質素及安全總監黃立己醫生



佐敦華豐大廈發生大火，傷者首先分流到就近的伊利沙伯醫院（上圖）及廣華醫院。（醫管局圖片）

拯救生命是爭分奪秒，而在背後調動資源應對及部門間的協調溝通，更是至關重要。每當接到大型事故或災難的通知，例如火災、颱風、大型車禍等，醫管局隨即會動員不同醫院準備接收傷者，除了急症室，亦會視乎重大事故的實際情況，調動創傷中心、深切治療部、燒傷中心等，務求更有效、直接調動病床及相關人手等資源，希望以最短時間協調救護車，盡快將傷者送到最合適的醫院接受治療。如有需要，醫管局更會調派緊急醫療隊伍，包括醫生及護士前赴現場為傷者提供緊急治理和統籌醫療救援工作。

在大型事故發生時，一般都需要在短時間內涉及大量傷者，資訊流通極其重要。醫管局會與不同政府部門保持密切聯繫，盡可能在短時間內掌握最多重要訊息，提高公立醫院應對能力。同時，將訊息傳遞給傳媒及公眾亦是重要一環，讓公眾盡量掌握有用資訊，避免出現恐慌。醫管局總辦事處重大事故控制中心在掌握有關訊息後，包括傷者位處哪間醫院、受傷情況及年齡等，會經由機構傳訊部整合及統一向媒體發放。醫管局亦會與民政事務處合作，於醫院設立跨部門援助站，聯同其他政府部門為市民提供適切協助。

醫管局總辦事處重大事故控制中心擔當背後調動資源應對及部門間的協調溝通的角色。（醫管局圖片）

突如其來的事故，對市民一定會帶來心理影響，醫管局的臨床心理學家和醫務社工在有需要時亦會出動，為市民提供心理支援服務，設立緊急服務櫃位，為有需要的傷者及家人提供援助及輔導。 災難事故的發生往往沒人能提早預知，我們會繼續加強與各政府部門和機構的溝通及合作，透過演習和培訓，提升應對重大事故的能力。

最後，再次向大火中所有受影響的家屬和傷者表示深切慰問和支持，希望死者家屬盡快撫平傷痛，傷者亦盡快康復。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

