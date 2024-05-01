醫管局全方位應變 快速支援重大事故
醫院管理局有一套應變機制，適時調動不同醫院的人手和資源，來支援重大事故。
上月發生的佐敦華豐大廈大火，造成五死數十人傷。醫管局當日在接到通知後，瞬即啟動總辦事處重大事故控制中心協助分流傷者，傷者首先分流到就近的伊利沙伯醫院及廣華醫院。同時我們亦通知不同的燒傷中心、深切治療部和高壓氧治療中心戒備，萬一需要動員更多人手和資源接收火災傷者時，可第一時間作出調動。其後，由於傷者眾多，而部分人傷勢亦相當嚴重，位於其他地區的醫院，例如瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及瑪麗醫院亦動員接收傷者。
撰文：醫院管理局質素及安全總監黃立己醫生
拯救生命是爭分奪秒，而在背後調動資源應對及部門間的協調溝通，更是至關重要。每當接到大型事故或災難的通知，例如火災、颱風、大型車禍等，醫管局隨即會動員不同醫院準備接收傷者，除了急症室，亦會視乎重大事故的實際情況，調動創傷中心、深切治療部、燒傷中心等，務求更有效、直接調動病床及相關人手等資源，希望以最短時間協調救護車，盡快將傷者送到最合適的醫院接受治療。如有需要，醫管局更會調派緊急醫療隊伍，包括醫生及護士前赴現場為傷者提供緊急治理和統籌醫療救援工作。
在大型事故發生時，一般都需要在短時間內涉及大量傷者，資訊流通極其重要。醫管局會與不同政府部門保持密切聯繫，盡可能在短時間內掌握最多重要訊息，提高公立醫院應對能力。同時，將訊息傳遞給傳媒及公眾亦是重要一環，讓公眾盡量掌握有用資訊，避免出現恐慌。醫管局總辦事處重大事故控制中心在掌握有關訊息後，包括傷者位處哪間醫院、受傷情況及年齡等，會經由機構傳訊部整合及統一向媒體發放。醫管局亦會與民政事務處合作，於醫院設立跨部門援助站，聯同其他政府部門為市民提供適切協助。
突如其來的事故，對市民一定會帶來心理影響，醫管局的臨床心理學家和醫務社工在有需要時亦會出動，為市民提供心理支援服務，設立緊急服務櫃位，為有需要的傷者及家人提供援助及輔導。 災難事故的發生往往沒人能提早預知，我們會繼續加強與各政府部門和機構的溝通及合作，透過演習和培訓，提升應對重大事故的能力。
最後，再次向大火中所有受影響的家屬和傷者表示深切慰問和支持，希望死者家屬盡快撫平傷痛，傷者亦盡快康復。
《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。
「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。