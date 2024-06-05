高鐵臥鋪｜往京、滬首航開售後一度「候補」　下午釋出少量車票

「夕發朝至」的京滬高鐵線6月15日起通車，之後逢周五至周一增來往西九龍站與北京及西九龍站與上海的臥鋪動車組列車 (動臥列車)通宵班次。6月15日至17日的臥鋪列車車票今日（5日）正午12時開售，在中國鐵路12306線上票務平台，開售僅8分鐘，首日首班西九龍站往北京西的臥鋪列車已全部顯示「候補」，之後兩天也只剩非臥鋪的二等座，至於同日首班西九龍站往上海臥鋪列車在開售10分鐘後亦只剩二等座，翌日則仍有臥鋪。



至下午4時許，記者再登陸，12306網站顯示相關列車車票又重新發售，首日前往北京西站列車，二等座及動臥均顯示「有」，首日往上海的臥鋪列車，高級軟臥列「候補」，動臥餘11張，二等座仍有。



12306網站今日正午12時起發售6月15日至17日的臥鋪列車車票，當準時登入12306網站查看首班臥鋪列車情況，甫進入網站，首班、6月15日往北京的夕發臥鋪列車，臥鋪車票已顯示「候補」，只剩二等座。約8分鐘後，二等座也被清空，變成「候補」，即首日往北京的夕發列車車票已全變「候補」。

6月16日及17日的往北京臥鋪列車，臥鋪車票也已顯示為「候補」，只剩二等座車票仍顯示有，可以購買。意味著車票剛開售不足10分鐘，往北京的臥鋪車票已全部列作「候補」。

至於往上海方面，首班臥鋪車「高級軟臥」及「動臥」全部列成「候補」，只剩二等座車票出售。最快能買到臥鋪，則要到6月16日，截至中午12時半，6月16日往上海普通動臥只剩2張飛；而6月17日的高級軟臥也列「候補」，但普通動臥則仍有飛。

換言之，市民現在登入12306想買臥鋪列車車票，首班車已無機會，只剩下兩張6月16日往上海的動臥可買，或選擇在6月17日往上海的動臥車票。

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不過，至下午4時許，記者再登入12306網站查看，發現相關列車車票又重新發售，首日前往北京西站列車，二等座及動臥均顯示「有」，6月16及17日也顯示貨源充足；至於首日往上海的臥鋪列車，高級軟臥列「候補」，動臥餘11張，其餘16日及17日也無高級軟臥，但仍有少量動臥票發售。

港鐵昨日（4日）宣布，由6月15日起，北京西、上海與香港紅磡站間開行的普速直通車、即京九及滬九直通車，將升級為北京西、上海虹橋與香港西九龍站間的高鐵動臥列車D909/910、D907/908次。由北京、上海至香港車程分別由24小時31分、19小時34分，壓縮至約12小時30分及約11小時，並「夕發朝至」。

現時同路段日間列車，往北京西站須8小時10分鐘；往上海則須7小時47分鐘，即乘客轉坐臥鋪，往返北京要多花4小時，往返上海要多花大約3小時多。