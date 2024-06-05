醫生下體貼震蛋非禮少女罪成　稱治不舉遭警恥笑　上訴失敗即服刑

30歲男醫生涉把震蛋貼在下體坐港鐵時，三度以身體挨近少女臀部，令女方也感到震動案，醫生早前經審訊後被裁定非禮罪成，判囚2周。他今(5日)就定罪在高等法院提出上訴，指原審官錯誤裁定他自願作招認，又指他解釋為治不舉而用震強時遭警員恥笑。暫委法官姚勳智卻指原審官已裁定警員當時並不知醫生不舉，亦未有因而恥笑他。姚官續指本案證據充足且壓倒性，即駁回上訴，原獲保的醫生須即時服刑。



上訴人李永熙，被裁定於2022年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車內猥褻侵犯女子X。他被判入獄兩周，獲准等候上訴期間繼續保釋。

上訴人李永熙就非禮被定罪上訴被駁回後，須即時入獄服刑。(資料圖片)

李作為醫生應明白簽署口供的重要性

代表李的律師提出多項上訴理據，包括原審裁判官錯誤裁定李自願錄取口供。暫委法官姚勳智指，原審裁判官已作出相關考慮，並指出李作為醫生，面對嚴重的指控，會明白簽署口供的重要性。

原審官已裁定警未有恥笑李不舉

此外，李自稱不舉而用震蛋治療，被捕後被警員恥笑不舉，姚官則反駁，原審裁判官已考慮警員在現場並不知被告不舉，裁定警員未有恥笑被告。

李又質疑警員和事主X的證供有分歧，姚官指原審裁判官已考慮兩人的證供，不認為兩人證供的分歧是關鍵的矛盾，認為原審裁判官的裁定合理。

證據充份且壓倒性

姚官又強調，本案證據充分和壓倒性，當中包括X和警員的證供、李的招認以及在其下體發現震動器等，因此駁回上訴。

案件編號：HCMA211/2023