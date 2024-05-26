垃圾徵費｜據悉政府擬無限期押後徵費　考慮免費派指定袋宣傳教育

原定8月1日實施的垃圾徵費何去何從，政府明天（26日）將向立法會環境事務委員會交代。多個消息來源透露，政府計劃不會如期推行垃圾徵費，亦不會設具體實施日期，有知情人士說預料今屆政府任內也不會實施垃圾徵費。不過，早已製作好的大批指定垃圾袋，當局會考慮向公屋戶免費派發半年，或向學校派發作宣傳教育。



有議員歡迎押後實施垃圾徵費，認為是務實、吸納民意的做法，形容「暫緩唔代表乜都唔做」，希望政府繼續推動「減廢」教育，現時不宜「夾硬」訂下實施日期。不過亦有議員認為無限期押後有很大問題，建議推遲一年後實施徵費，期間全民免費派指定袋，發信提醒沒用指定袋者，以收阻嚇作用，待一年後才執法懲罰。



4月1日，旺角鋿晶館開始試行垃圾徵費計劃，試用政府免費派發的指定袋一個月。（資料圖片/黃浩謙攝）

垃圾徵費先行先試計劃報告 未提8月1日會否如期實施

立法會環境事務委員會及食物安全及環境衞生事務委員會明天（27日）舉行聯合會議，聽取環境及生態局將在會上交代垃圾徵費先行先試計劃報告，並公布垃圾徵費的走向。根據局方早前向立法會提交的先行先試報告，均集中交代參與計劃持份者的種種「負評」和執行上的困難，惟未有交代是否如期實施。

報告引述垃圾徵費「負評」和難處

報告引述不少居民反映垃圾徵費擾民、收費貴、負擔重，亦有人擔心會增加四處亂抛垃圾的情況，尤其是缺乏物業管理的「三無」大廈周邊地區，影響市容衞生；有前線清潔工反映，要另外處理沒用指定袋包妥的違規垃圾，令工作量大增、非常辛勞；食肆、商戶和院舍管理層普遍認為垃圾徵費增加經營成本壓力。

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據悉垃圾徵費押後實施 免費派指定袋作宣傳

押後垃圾徵費的說法近日甚囂塵上，建制派最大黨民建聯估計政府會暫緩實施，工聯會、勞聯、新民黨和自由黨都建議暫緩或押後垃圾徵費。

多個消息來源透露，政府不會如期8月1日實施垃圾徵費，亦不會設具體推行日期，有知情人士說預料今屆政府任內也不會實施垃圾徵費。不過，早已製作好的大批指定垃圾袋，當局會繼續向公屋戶免費派發半年，或考慮向學校派發作宣傳教育。

政府3月刊憲宣布更改垃圾徵費實施日期

政府須先刊憲廢除8月生效的公告

實施垃圾徵費的《2021年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例》2021年8月通過，今年初由4月1日押後至8月1日實施時，政府須刊憲宣布廢除原定生效日期，並宣告新生效日期。今次政府如未能提出一個新的生效日期，也可先廢除8月生效的公告，日後再另行宣布徵費的生效日期。

全國人大常委、民建聯九龍中立法會議員李慧琼同意暫緩垃圾徵費，但認為政府不應放棄教育減廢回收。（資料圖片／盧翊銘攝）

李慧琼：同意暫緩垃圾徵費 不應放棄教育減廢回收

全國人大常委、民建聯九龍中立法會議員李慧琼同意暫緩垃圾徵費，但認為政府不應放棄教育減廢回收，「我相信星期一政府會有具體公布，我是衷心期待，也相信政府已經掌握了坊間普遍的民意及實施的困難，我期待政府可以提出一個務實可行、繼續推行循環再造的路線圖及時間表。」她又希望就處理都市固體廢物的，以及是否加快興建焚化爐方面，政府都能夠有具體的說法。

民建聯立法會議員梁熙希望社會把重點由「徵費」重回「減廢」，是所有政策措施的初心，相信政府即使押後徵費，減廢的相關工作亦不會停步。（資料圖片／夏家朗攝）

梁熙支持押後垃圾徵費 冀把重點由「徵費」重回「減廢」

一直關注垃圾徵費的民建聯立法會議員梁熙接受《香港01》訪問時說，先行先試實行幾天突顯了不同問題，包括配套及誘因不足，市民大多認為擾民及構成經濟壓力，若政府決定押後，是認真吸納民意，而且務實回應的做法，值得支持。

梁熙希望社會把重點由「徵費」重回「減廢」，是所有政策措施的初心，相信政府即使押後徵費，減廢的相關工作亦不會停步，既然不以「懲罰」的方向推行，可以考慮用更多「鼓勵」方法，建議政府要提供更多誘因，例如對配合先行先試的居民提供禮券、更多綠在區區的積分獎賞等，讓居民從減廢中得益，感受到配合政策有好處。

他建議，政府繼續在不同處所作為試點，了解實際情況及掌握在不同處所應加入的配套，方便市民減廢，解釋因為先行先試的報告所見，不同處所的參與程度都不同，可以探索如何配合市民做得更好。

立法會環境事務委員會主席劉國勳向《香港01》表示，垃圾徵費暫緩是實事求事、負責任的做法。（資料圖片／馮子健攝）

劉國勳：暫緩不代表政府甚麼也不做 不宜「夾硬」訂實施日期

立法會環境事務委員會主席劉國勳向《香港01》表示，垃圾徵費暫緩是實事求事、負責任的做法，因先行先試報告提及措施擾民，經濟不明朗情況下對商戶造成負擔，今次政府押後亦反映靈活調整政策，相信對減廢回收工作未必有太大影響。他解釋，收費只是減廢回收政策初心的其中一個手段，回收配套現時未足夠，「暫緩唔代表政府乜嘢都唔做，可以加強教育宣傳，同埋喺社區增加回收配套。」

對於無限期押後實施垃圾徵費會否令減廢步伐拖慢，劉國勳認為不宜「夾硬」訂下實施日期，因為受多方面因素影響，包括經濟狀況何時明朗、回收配套何時普及、宣傳教育何時到位等，相信待條件成熟時可再討論推動減廢的方式。他建議指定垃圾袋可以繼續免費派發予公屋戶，私樓戶、商戶如願意參加減廢約章，亦可獲免費指定袋。

實政圓桌立法會議員田北辰向《香港01》表示，無限期押後垃圾徵費會是很大問題，建議推遲一年後實施徵費，期間全民免費派一定數量的指定袋，對未有用指定袋的用家，發信提醒以收阻嚇作用。（資料圖片）

田北辰倡推遲一年實施 期間全民派袋發信提醒違規者

實政圓桌立法會議員田北辰向《香港01》表示，無限期押後垃圾徵費會是很大問題，建議推遲一年後實施徵費，期間全民免費派一定數量的指定袋，對未有用指定袋的用家，發信提醒以收阻嚇作用，待一年後正式實施時才執法懲罰，「一年時間我唔檢控你，等佢知道將來落實後有方法搵到你，因為而家社會個個睇死政府唔會執法。」

他說，如果一年內政府未能展示能查出違規人士，「分分鐘可以取消立法添」。至於為何以一年為限，他說一年是合理時間，讓政府加建回收設施，同時令市民習慣適應垃圾分類和徵費，「你同任何人講多過一年，無人有興趣聽」，故認為押後兩、三年並不可取。