垃圾徵費｜先行先試問題多　劉國勳料無日子地暫緩　倡經濟好才推

立法會明日（27日）環境及食環兩個事務委員會將舉行聯席會議，討論4月1日以來推行垃圾徵費「先行先試」計劃的報告，政府日前提交的文件反映不少居民反映認為垃圾徵費擾民，並沒為8月1日是否如期推行劃下死線。



立法會環境事務委員會主席劉國勳今日（26日）表示，預料垃圾徵費將會「無日子地暫緩」，他建議政府可以繼續增設不同配套，方便市民進行回收，但商家始終需要另外聘請人手處理分類，因此最好待香港經濟變好再推行，他估計暫緩的時間「以年作為單位」。



環境及生態局上周五（24日）向立法會提交垃圾徵費「先行先試」計劃報告，提到不少居民反映認為垃圾收費擾民，同時擔心法例生效後會增加四處亂抛垃圾的情況，亦有前線清潔工表示，需另外處理沒有用指定袋包妥的違規垃圾以致工作量大增。食肆、商戶和院舍管理層亦普遍表示垃圾收費會對經營成本構成壓力，亦建議改善大型指定袋的設計，方便使用和包裹垃圾。

劉國勳預料措施「無日子地暫緩」

今日上午傳來消息指，垃圾徵費將無限期押後。劉國勳回覆查詢時表示，預料徵費將會「無日子地暫緩」，惟繼續增加回收配套。

他指，從「先行先試」計劃數據得知，大部分場所處理垃圾的費用上升了2至3成，但同時回收率並沒有因而大幅增加。未來的工作應著重於增加回收配套，同時加強宣傳的工作，舉例指部分先行先試計劃住戶獲廚餘回收桶，以方便回收廚餘，未來可考慮以綠綠賞積分換領以鼓勵回收廚餘。

報告又認為，垃圾收費擾民、指定袋太貴、不明白大型標籤的運作。劉指，未來亦應針對以上意見進一步調整政策。

劉國勳：要等條件成熟，要等時機成熟

政府近半年增加了不少回收設備予市民使用，不過對商家的援助相對較少，劉國勳表示，餐廳需要另外聘請人手進行回收，但無奈很多餐廳本身就面對人手短缺的問題，因此在「先行先試」計劃中甚少進行回收，「要等條件成熟，時機成熟（先實行）。」他指，最好待香港經濟變好再推行措施，預料暫緩時間將「以年作為單位」。

劉國勳表示，垃圾徵費推行要待條件和時機成熟。（資料圖片／夏家朗攝）

他表示，若措施無限期暫緩，認為廠商暫時未需要再生產指定袋。而現時的存貨，政府可再派給市民使用，讓市民了解平時處理垃圾的習慣。