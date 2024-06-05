廉署控食環署管工　涉未經許可向下屬借$6萬　「拖數」僅還$1500

廉政公署今日（5日）公布，昨日（4日）落案起訴一名食環署管工，涉嫌未經許可向一名下屬借貸6萬元，之後一直「拖數」，最終只償還了1,500元，違反《防止賄賂條例》，被告已獲廉署准予保釋，以待明日（6日）在東區裁判法院答辯。



廉政公署。（蘇煒然攝）

被告賴德深（56歲），任職食環署管工，被控一項訂明人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第3條。

涉拖延還款 兩個月後只還1500元

被告於案發時任職食環署中西區潔淨及防治蟲鼠組管工，其下屬包括一名食環署二級工人。

被告涉嫌於2023年9月27日，未得行政長官一般或特別許可，從上述食環署二級工人索取及接受貸款6萬元。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告向下屬借貸，但沒有按相關政府規例索取許可。調查又發現，被告一直拖延還款，截至去年11月，他只向下屬償還了1,500元。

食環署在廉署調查案件期間提供全面協助。