廉署國際會議閉幕　出席皇仁生：培養良好價值觀　反貪由學生做起

一連三日廉政公署第八屆國際會議今日(24日)閉幕,廉政專員胡英明致辭表示,對香港反貪使命充滿信心,冀各界「一同變得更好、一同變得更強大、一同制定一條打擊腐敗的新道路。」。



有份參與會議的皇仁書院中五學生秦旭希會後分享指,有志成為企業家,對講者談及外界對企業家只為利益等偏見感深刻,「令我哋知道可以由自己做起,多啲培養良好價值觀,了解企業家精神係服務其他人、去解決問題。」他又指香港在價值觀教育體制上有優勢,反貪亦需由各國、各層面合作,令其大開眼界。



廉政專員胡英明致辭表示,是次國際會議令其了解到法治及有效立法是任何反腐敗策略的關鍵要素,應對腐敗的策略需強大的權力,但也必須制衡維護個人的權利和自由。

他回顧,過去會議涉及不同主題,而就今日的會議,明白到「青年不是未來的領袖,而是今天的領袖。」他亦發表《加強國際合作預防和打擊貪腐香港宣言》,望各界繼續團結一致,履行消除腐敗的使命,維護《聯合國反腐敗公約》原則。

同時,他表示對香港反貪使命充滿信心,重申對建立一個無腐敗世界的共同願景之承諾,「一同變得更好、一同變得更強大、一同制定一條打擊腐敗的新道路。」

皇仁書院中五學生秦旭希參與會議後分享,透過會議明白反貪不只是由大人做,年輕人亦可做起,形容「由學生做起,建構一個更廉潔嘅社會」,並期望透過不同社區服務及學校活動,傳遞反貪訊息。

本身對企業家感興趣的他,對有講者談及外界對企業家只為利益等偏見感深刻,「令我哋知道可以由自己做起,多啲培養良好價值觀,了解企業家精神係服務其他人、去解決問題。」他又指,香港在價值觀教育的體制上有優勢,反貪工作為全球性,亦需由各國、各層面合作,令其大開眼界。

中五生周凱翹亦表示,會議的不同分享啟發他不只自己要秉持誠信態度,亦要推己及人,以致推廣至社會層面,令整個社會更廉潔。

伊利沙伯中學的中六學生胡凱彤亦表示,「人性會有啲劣根,會有啲惰性喺度,我哋會想有啲捷徑快啲達成目的、行唔太正確嘅路。」故人們都說「論積不論心」時,大家如果可以在心中打消壞念頭,則可以維護廉潔。

另一位中六生葉楚淇亦表示,廉潔對學生或比較遙遠及高深,本身認為只會涉及政府高層、社會大人物,惟事實上與生活息息相關,難以在日常生活了解更多,故透過會議則可了解到年青人在反貪污方面如何出一分力、有何連繫。

她亦對講者所言「Lack of awareness」就等於認同貪污行為感深刻,「可能以前我覺得lack of awareness 只不過係我唔係好關注貪污呢個問題,但原來lack of awareness 就係直接認同咗。」有感留意貪污已是對社會一大幫助,「唔一定要去做好似ICAC咁捉貪污,但只要你多啲留意、多啲awareness 就已經好唔一樣。」

廉政專員與學生在會議小休期間聊天。(歐嘉樂攝)

另有兩位參與「廉政公署菁英誠信領袖計劃」的大學生亦分享感受。就讀港大四年級的張栢全表示,廉政公署的工作很有意義、對社會有貢獻,故自己加入組織希望可以為反貪出一分力,「希望可以見到廉政公署可以有更多個50周年」,又指「年青人除咗係今日嘅年青人、明日嘅領袖,亦都係今日嘅領袖,為打貪出一分力,可以係今日開始。」

而加入計劃後,他除了在學校舉辦推廣活動外,亦曾為去年區選時期與社區不同人推廣廉潔訊息。

參與同一計劃的浸大二年級生譚熙言表示,即使大學生、非廉署職員、就讀科目亦與反貪及政治無關,但都可以在學業上、或未來的職場上推廣反貪文化予香港人。

