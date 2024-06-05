屠龍小隊案｜證人認其父是警員　覺行動癲但怕退出會被殺及累家人

「屠龍小隊」及另一激進派組織串謀殺警案，案件今（5日）在高院續。另一激進派組織的認罪成員彭軍壕開始接受辯方盤問，他承認其父親是警員，亦認當時被其隊長吳志鴻安排到台軍訓時，只是抱去旅行心態，他亦認軍訓回港後一直沒有工作，因為吳有給他錢。辯方遂問彭，他得悉吳的計劃包括在鬧市放炸彈，會否覺吳「癲」，彭沉默片刻後回認有同感，但又稱因清楚吳的為人，擔一旦退出，吳會：「搵人殺我同搞我屋企人。」包括其任警長的父親，故除了參與別無他法。



吳認其父是警察原準備2019年退休

在被告張銘裕的代表大律師姚本成盤問下，彭軍壕確認他於1984年在出生，案發時33歲，單身並與父母同住。彭的父親為一名警察，於2019年準備退休。提及9月的台灣軍訓，彭確認吳志鴻未有強逼他參與，亦沒有提出任何附加條件，未要求彭進行軍訓後一定要參與「大行動」。辯方聽罷指出，當時吳尚未提及「大行動」的計劃為何，故台灣軍訓和「大行動」屬「扯唔埋纜」，彭同意他當時亦有同樣理解。

彭軍壕認到台受軍訓時，仍未知有12月8日的大行動。（資料圖片）

當軍訓是旅行和操練

辯方另問及彭參與軍訓的心態，指他當時是以去旅行、去玩和散心的心態參與，彭不同意。辯方聽罷稱，上述說法是基於彭在錄影會面的說法，並重新提問。彭隨後同意，他當時去台灣並非抱持軍訓心態，而是當作旅行及趁機「操fit」。

辯方再指，軍訓與2019年12月發生的事並無關係，彭稱：「唔會完全無關。」辯方聞言指兩者或有「少少關係」，但彭當時並不知道12月8日會發生何事，他的心態是：「有得玩咪去囉，番嚟先算啦。」彭同意。

與被告張銘裕同房但甚少溝通

彭另確認，他雖然於台灣軍訓時與被告張銘裕同房，但兩人甚少溝通，沒有詢問張的名字和工作，也不清楚張為何會參加軍訓。對於張銘裕提早3日離開台灣，彭稱在張離開時才知道，亦沒有問他原因。辯方指當時他們隨時可以離開軍訓，彭表示並不知道。

軍訓只要求每天兩小時內跑5千米

針對軍訓的訓練計劃，辯方指出他們每天早上食早餐前，會先外出跑步。彭稱他們的教練是退伍陸戰隊員常先生，常有要求他們在兩小時跑5千米。辯方聽罷質疑：「行都行到啦。」法官亦有再問，彭確認其答案。辯方續指，當時他們不跑步亦沒有後果，質疑該軍訓沒有罰則和紀律，指彭父在學堂的訓練應更辛苦，彭同意。

軍訓期間曾外出夜遊逛夜市

辯方續指，他們用過早膳後會去健身，完成後可有約1小時的休息時間，下午約1時接受博擊等訓練，黃昏時間用晚膳，之後可自由活動。彭同意，但指晚飯後規定不可離開宿舍範圍。辯方問違反規定會有何後果，又指彭和其他人曾外出夜遊。彭同意到軍訓尾聲時，他們曾一起外出逛夜市，除該次外他再有外出夜游。

准打機及與在屋止差唔多

彭另同意，軍訓未有禁止打遊戲機，亦不會在9點強制關燈睡覺，情況﹕「同喺屋企差唔多。」辯方最後引述張說，軍訓期間從沒有游泳訓練、實彈射擊、教授化學常識及製作氣油彈，彭不同意。

彭軍壕認聞計劃包括在灣仔軒尼詩道一帶放炸彈覺「癲」。（資料圖片）

回港後收吳錢替其工作

彭續指，他在參與軍訓回港後沒再上班，因為該段時間比較難找工作。辯方指彭回港後一直「無所事事」，並說：「佢（吳）畀錢你洗，佢叫你做咩就做咩。」彭同意，並確認於10月1日至12月1日期間，他和吳不曾參與任何示威、遊行和暴動。

吳預計爆炸時不會有其他無關人在場

對於彭供稱12月7日首次從吳口中知悉「大行動」詳情，辯方質疑他們明知當日會有不少人聚集在軒尼詩道，仍決定在該處放炸彈。彭說吳的計劃是如此，他有想過炸彈會炸死許多人，但吳預計爆炸時不會有其他無關的人在場。

認聞爆炸計劃後覺吳癲

辯方問彭是否知預放炸彈的位置附近有一個油站，彭說：「無諗過。」辯方追問：「你覺唔覺得吳志鴻係癲架？」彭沉默良久後說：「覺。」並稱聽到吳的計劃時有此感覺。辯方續問：「點解唔走？」彭反問：「走去邊啊？」辯方回應：「番屋企。」彭隨即表示：「既然我覺得佢癲，佢個plan係癲既，即係我仲要番屋企累全家？」

怕遭吳殺害及搞其警察父親

辯方之後引述無損權益口供，指彭曾表示：「我就一直好想退出，但以鴻仔為人，我知道佢咁多嘢，佢亦知我住邊度。如果我唔參與既話，佢可能會搵人殺我同搞我屋企人，所以我無得唔參與。」彭確認現仍維持同一說法。辯方質疑彭父是警察，但彭亦擔心吳會「搞」其父，彭回應：「係。」

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023