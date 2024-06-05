列車相撞致新系統延誤6年　港鐵荃灣線明展開新信號系統實地測試

港鐵信號系統更新因2019年荃灣線中環站列車相撞事件，令計劃推倒重來，近年更宣布放棄原來更換系統，改以升級現有系統，預計荃灣線在2025至26年完成，即整整推遲至少6年。



港鐵今日（5日）終於宣布，明日（6日）起於凌晨非行車時間在荃灣線展開初步實地測試，初期在部份路段作小範圍測試，之後擴大，並強調事前已做模擬測試。



+ 1

港鐵中環站2019年測試新信號系統發生列車相撞事故，令全盤信號系統工程推倒重來，近年宣布放棄更換新系統，改採用承辦商「核心標準產品及配置」、即升級現有系統作為新方案。

原定最先在2019年完成工程的荃灣線，多次推遲下，現預計2025至26年完成，較原計劃延誤6至7年。須在完成荃灣線後才更新的港島線、觀塘線及將軍澳線，則受其影響推遲至2028至29年完成。

+ 1

港鐵今宣布，明日凌晨起展開荃灣線列車實地測試列車實地測試，測試於非行車時間進行，初期會使用一列列車及在荃灣線的部分路段作小範圍測試，之後會擴大範圍至全線測試及會陸續增加測試的列車數目。

港鐵強調，在進入實地測試階段之前，已利用針對該項目而設的「列車測試模擬系統」，模擬測試大量不同情景，以及於去年底開始在車廠的環境中，使用新信號系統進行靜態及動態列車測試，上述測試的結果均符合系統進入實地測試的要求。