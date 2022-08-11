港鐵市區線信號系統更新遇阻滯　研升級舊系統　新車料第四季服役

港鐵斥資33億元更換市區七條鐵路線信號系統，惟2019年3月測試新系統期間，中環至金鐘站有兩列列車相撞，結果信號系統更換工程一直推遲。港鐵今日（11日）於中期業績會表示，預期須更長的時間，才可完成系統軟件安全保證工作。港鐵續指，正研究替代方案，包括升級現有系統SACEM作長期使用，以替代全面採用新信號系統，假如港鐵決定不引入全套新信號系統或其任何部分，已資本化的相關費用，將會在相關匯報期間撇減，並列支綜合損益表內。

另外，為確保新列車可按計劃投入服務，港鐵會分階段為93列新列車配備SACEM系統，並預計首列新列車於2022年第四季投入服務。



2019年3月18日，兩列荃灣線列車相撞



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港鐵新信號系統供應商為法國阿爾斯通（Alstom）及泰雷茲（Thales）組成的合營公司Alstom-Thales DUAT JV供應。惟2019年3月18日，港鐵測試荃灣線新信號系統時，兩列車相撞至嚴重損毀，需要採取補救措施，令信號系統工程延誤。

港鐵於中期業績透露，雖然路軌沿線的信號系統硬件更換工程進展順利，但由於涉及複雜的技術事宜和疫情關係，承辦商需要較預期長的時間才可完成港鐵要求的軟件安全保證工作。港鐵指，此工作對確保新信號系統的安全性至關重要。

港鐵續指，除了與承辦商合作，推動更換信號工程，亦同時正研究替代方案，包括升級現有SACEM 系統作長期使用，作替代全面採用新信號系統。港鐵又指，為確保新列車可按計劃投入服務，將會分階段為93列新列車配備SACEM系統，並預計首列新列車於2022年第四季投入服務。

所謂新列車，港鐵於2015年，從中國南車青島四方機車車輛股份有限公司，購買93列八卡列車（俗稱Ｑ-train），取代多條鐵路線的列車，包括荃灣線及港島線的英製列車。

另外，港鐵亦開始為SACEM系統作資產更新工作，使其短期內可繼續提供可靠的列車服務。港鐵指，假如決定不引入全套新信號系統，或其任何部分，已資本化的相關費用，將會在相關匯報期間撇減，並列支綜合損益表內。

正檢討可加可減票價機制 新制明年中生效

雖然屯馬線及東鐵過海段已先後通車，不過牽涉在工程當中的13.7億元項目管理費，港鐵仍與政府爭論中。港鐵於中期報告表示，此事仍需待解決，現階段而言，港鐵將會繼續履行沙中線委託協議下的項目管理責任。

另外，港鐵票價可加可減機制不時引來批評，港鐵行政總裁金澤培表示，檢討票價調制機制的相關工作已經展開，樂意聆聽不同持份者的意見，機制會於明年6或7月生效。