高鐵信號故障｜議員：高鐵無延誤罰款制度　按港鐵罰則可達300萬

高鐵香港段日前發生故障，列車服務延誤至少兩小時，更涉延誤通報。按現時機制，港鐵其他鐵路線包括機場快線，或者前往羅湖站、落馬洲站等跨境服務，假如出現列車服務延誤，同樣須罰款。不過，據立法會議員張欣宇及田北辰所指，高鐵並沒有相關懲罰機制，換言之雖然今次事件即使引致四班列車取消，逾十班車延誤，卻毋須負出「代價」。如按照現行罰款機制，延誤超過兩小時並少於三小時的事故，港鐵須被罰款300萬元。

張欣宇表示，高鐵網絡屬於另一個鐵路體系，跟隨內地安排，而且服務延誤未必完全與港鐵有關，故當初未有納入罰款機制。不過今次事故是西九龍站附近的信號系統故障，他認為假如高鐵香港段多次出現服務不穩，或如今次事故般可確認與港鐵有關，其實亦可研究設立罰款機制。田北辰亦指，相信設罰款機制可向港鐵施壓，更快處理事故。



+ 1

港鐵票價機制於2013年引入了「服務表現安排」，當發生服務延誤31分鐘或以上的服務延誤事故，而該事故本身屬於港鐵可控制範圍之內（即例如不包括天災因素），港鐵便須按延誤時間被罰款，再將款項用作票價優惠回饋乘客。今年起港鐵會將罰款用作半價日優惠，按機制計算，其他鐵路線如延誤逾兩小時，港鐵須被罰至少300萬元。

港鐵現有的罰款機制，但並不適用於高鐵。（立法會文件）

高鐵香港段於2018年9月通車，並沒有納入於「服務表現安排」的罰款機制之內。張欣宇表示，由於高鐵屬於另一個鐵路體系，本身跟從內地安排，與內地高鐵網絡接軌，異於一般本地鐵路，故當初並無納入罰款機制。

張欣宇認為，技術上並非不能懲罰港鐵，假如高鐵香港段服務持續不穩，便需研究是否設立懲罰機制，加強監管。他以是次事件為例，港鐵指香港西九龍站附近出現信號故障，明顯屬港鐵責任，就可以研究加以處分。

田北辰於港台節目亦表示，今次事故的責任明顯在港鐵一方，質疑為何不用受罰，並認為如設有機制，可以向港鐵施壓，提高處理事故的效率。

不過田北辰亦指，高鐵車票收入是按照比例，由港鐵與內地當局對分。他續稱，過往曾經討論，假如設罰款機制，會安排半價日回饋，但有關措施需要內地同意，當中涉及一定考驗。