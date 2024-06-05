綠置居｜長沙灣麗玥苑2359單位　6.6上午10時半攪珠　抽出幸運兒

【綠置居2023／攪珠結果／麗玥苑／揀樓】今期綠置居將於明日（6日）10時半進行攪珠，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序。



今次攪珠涉及新綠置居長沙灣麗玥苑，提供2,359個住宅單位；至於重售及回收單位約200個，分別來自鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑。



▼2024年4月17日 「綠置居2023」截止日▼



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房委會明日上午10時半，於綠置居售樓處舉行攪珠儀式，將由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持。今次攪珠單位資料如下：

長沙灣麗玥苑



長沙灣麗玥苑共提供2,359個新綠置居單位，實用面積介乎約26平方米至約60平方米（約280平方呎至約646平方呎），以市價52折出售，售價介乎約87萬元至461萬元不等。

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重售未售出或因買賣協議撤銷而收回的綠置居單位



約200個在「綠置居2020／21」推售的鑽石山啟鑽苑單位，以及在「綠置居2022」推售的油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑未售出或因買賣協議撤銷而收回的單位連同該三個綠置居發展項目截至選樓日期開始前約兩個月確知因買賣協議撤銷而收回的單位。截至2月29日，未售出及重售單位的售價介乎約87萬元至約339萬元不等，最終售價範圍取決於是次銷售計劃將會推售的重售單位。