控煙｜消息指政府研禁止擁有電子煙　邵家輝：政府宜做好解說

港府期望2025年吸煙率降至7.8%，醫務衞生局等部門周四（6日）將公布控煙策略公眾諮詢結果及下一步措施。據了解，其中一項是針對現時雖然已禁止銷售另類煙草產品，如電子煙、加熱煙等，但仍有不少煙民吸食，研究「加辣」，全面禁止擁有另類煙草產品，自用也不准，一旦被發現即屬違法。



立法會（批發及零售界）議員邵家輝就表示，雖然未看到政府文件，但認為政府需做好解說，因為據前年推出的《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》，已禁止市面製造、售賣及為商業目的，但市民如果自用，則未受監管。



立法會（批發及零售界）議員邵家輝。（資料圖片／何頴賢攝）

據了解，諮詢文件中有諮詢市民是否贊成禁止「火車頭」（邊行邊吸煙）行為，消息指，當局未把禁止「火車頭」列作短期內推行措施；但會研究「加辣」，全面禁止另類煙草產品，如電子煙、加熱煙等，擁有即屬違法。

邵家輝指，新例落實後，雖然未知政府具體方案，但部份人如果之前已備貨，即使已經不再吸食，但只擁有吸食用具便已違法。「唔知道政府方案係諗住回收，定只係唔畀佢（煙民）用，如果回收，會唔會有補償畀佢哋？定係咩處理方法，但點樣都好，嗰啲產品又唔係拎嚟食，咁其實佢要有個好嘅解說；因為佢之前其實係可以有。」

邵家輝認為政策取向要清楚，到底是全港禁止買賣香煙，但允許帶煙入境，抑或全港禁煙；如果旅客可以吸食，變相令市民不滿、反彈。他指香港作為國際城市，禁煙政策也可能令旅客甚至經商人士意欲有變。

現時電子煙及加熱煙等另類煙，只禁止製造、售賣及為商業目的管有等；而據《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》，任何人士進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品、草本煙及任何相關的器具、零件及配件，已屬違法；最高可被判罰款5萬元及監禁六個月。有關法例未有禁止自用性質。

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