預算案加煙稅82贊成4反對三讀通過　李夏茵：非控煙唯一方法

本年財政預算案宣布，將每枝香煙的煙草稅稅率調高8毫子。立法會今日（29日）恢復二讀辯論《2024年應課稅品(修訂)條例草案》，建議按相同加幅（31.92%）調高餘下類別應課稅煙草產品的稅率即雪茄、中國熟煙和其他製成煙草，以及實施由本年財政預算案提出的調高煙草稅。



自由黨主席、批發及零售界立法會議員邵家輝提出記名點票。87名議員出席，82名投下贊成，謝偉俊、邵家輝、李鎮強、易志明共4人投下反對。



《2024年應課稅品(修訂)條例草案》三讀通過，調高雪茄、中國熟煙和其他製成煙草的稅率31.92%，以及實施由本年財政預算案提出的調高煙草稅。（馮子健攝）

醫務衞生局副局長李夏茵表示，政府今年稍後時間，會去立法會衞生事務委員會交代控煙政策，稱增加煙草稅是控煙最有效的方法，但不是唯一方法。她表示政府要積極控煙減低禍害，希望市民不會有嘗試第一口煙草的經驗。

邵家輝：加煙稅非減低吸煙率唯一方法

邵家輝稱，當然呼籲市民不要吸煙，但成年人應該有選擇權。他表示不少議員表示，煙稅仍未達世界衛生組織標準的75%，但其實全世界煙稅達到75%的國家有40個，但該40個國家吸煙率均高於香港，故不理解為何港府仍要跟隨世衛標準，認為加煙稅並非減低吸煙率的唯一方法。

他又稱，今年煙稅增加31.92%、去年增加31.48%，但香港吸煙率下降僅0.4%，表示加煙稅後吸煙人口沒有大幅減少、政府的煙草稅收反而減少，料中間的金額其實就是市民轉為買私煙。

5月28日，海關檢鑊約1億4000萬支未完稅香煙等，估計市值6億2,500萬元，拘捕4,347人。

林哲玄：控煙要多管齊下

醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，有委員認為可以改善健康，但亦有委員認為不支持條例草案，認為只會令人轉買私煙。他表示，煙草每年導致800萬人死亡，香港每年有7,000人因為吸煙死亡，煙草令香港承受龐大的醫療開支。不過，他指出加稅只是降低吸煙率的其中一個手段，認為要持續多管齊下，業界亦贊成提高煙草稅。

陳永光：要加大力度打擊私煙

本身是中醫師的民建聯選委界立法會議員陳永光表示，明白有人對加稅感到不滿，但增加煙稅始終是最有效的控煙措施。他支持調高稅率，但增加煙稅遠遠未足夠，指有人購買私煙，網上銷售情況仍十分多，要加大力度打擊。