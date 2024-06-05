高鐵臥鋪｜開賣首日西九有乘客輪候　曾搭火車臥鋪長者料有新鮮感

國家鐵路集團宣布以高鐵取代由紅磡出發的直通車，首次在高鐵引入臥鋪前往北京或上海，車票今日（5日）正午12時開售，首天只預售6月15日至17日的車票，乘客除了可在網上買車票，亦可以到高鐵西九龍站的櫃位買票。



在西九龍站櫃位等候買票的乘客不足10人，大多為長者，每名乘客購票時間大概10分鐘。有成功購票的乘客表示，以前有搭過紅磡至上海的火車臥鋪，今次首次有高鐵的臥鋪，他認為有新鮮感及具紀念價值。



「夕發朝至」的京、滬高鐵線本月15日通車，逢周五至周一增來往西九龍站與北京及西九龍站與上海的臥鋪動車組列車（動臥列車）通宵班次。6月15日至17日的臥鋪列車車票今日正午12時開售，設網上買車票，亦可以親臨西九龍高鐵站的櫃位買票。

開票前半小時未見人龍，臨近開票時間櫃位出輪輪候乘客不足10人，中午12時正開票後，平均每個櫃位需要至少10分鐘完成購票，職員表示，由於安排較新，需花時間向前來購票的乘客解釋，因此購票時間會較長。

排首兩位都是長者夫婦 皆購得6.15首班車往上海

排頭位取籌號E001的粉衣女士與丈夫，一同到西九龍高鐵站購買往上海虹橋的高鐵動臥車票，雖其不願透露詳情，僅讓記者拍攝她們的車票收據，從兩人的開心表情，相信對高鐵動臥充滿期待。

排第二位的何生和何太表示，他們今早10時已到西九龍高鐵站準備排隊，怎料人流不多，毋須排隊。何先生表示，以前有搭過紅磡至上海的火車臥鋪，今次首次有高鐵的臥鋪，他認為有新鮮感及具紀念價值，於是選擇6月15日的首班車，購買了動臥下鋪，與太太一同去上海探親兼遊玩。

何太指，高鐵增加臥鋪方便了他們，比起以前乘搭火車需時更短，「以前要搭18個鐘，依家搭11個鐘」，行車時長可以接受。

何先生（左）表示，以前有搭過紅磡至上海的火車臥鋪，今次買了高鐵臥鋪的首班車下鋪，與身旁太太去上海探親兼遊玩。（廖雁雄攝）

購動臥車票乘客認為 高鐵較飛機安全

西九龍站與上海虹橋的動臥列車通宵班次，行車時間分別為12.5小時和11小時，若然乘搭飛機會快更多。購買了前往北京西動臥的李先生說：「覺得飛機危險，臥鋪安全啲」，加上他喜歡新鮮感，所以還是會選擇乘搭高鐵動臥。

此外，他擔心在網上購票會買不到車票，於是便親臨櫃位購票。

李先生說：「覺得飛機危險，臥鋪安全啲」，加上他喜歡新鮮感，所以還是會選擇乘搭高鐵動臥。（廖雁雄攝）

劉女士購得高鐵動臥後表現興奮，她說：「我太開心了，可以躺著去石家莊了，感謝政府！」

開票約一小時後 兩線剩數十個位

站內職員表示，到西九龍站櫃位購票有少量配額供乘客選購。截至中午12時55分，即開票後約一小時，6月15日首班由西九龍往北京西的D910班次，購票中心剩餘57個空位；同日往上海虹橋的D908班次，剩餘53個空位。