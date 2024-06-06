的士投訴創三年新高錄1006宗　濫收車資及拒載各逾300多宗

香港的士業服務受全城關注，運輸及物流局指出，2023年的士司機嚴重投訴數字創三年新高，錄得1006宗，比2021年多1倍；去年投數數字中，濫收車資及拒載各逾300多宗，兜路有270多宗，拒接載至指定地點有28宗。



運輸及物流局書面回覆立法會議員吳傑莊提問，當局指在2021至2023年，涉及的士的交通意外宗數分別為4,153宗、3,632宗及4,585宗。

運輸署接獲涉及性質較嚴重的的士投訴，過去三年分別錄得464宗、574宗及1006宗，其中2023年濫收車費有340宗，拒載361宗、拒接載至指示地點28宗及沒採用最直接路線277宗。

（資料圖片/黃浩謙攝）

警務處在過去三年執法行動，濫收車費分別有11宗、17宗及42宗；拒載27宗、65宗及85宗；沒採用最直接路線11宗、13宗及13宗。警務處就非法出租或取酬載客個案所採取的執法行動次數約80次。

就規管網約車，當局指正檢視如何完善現有法例，更有效打擊有關非法活動，亦正研究如何規管網約平台，以期只有的士及持許可證的出租汽車可透過平台提供服務，政府計劃於今年年中，就有關規管所涉及的政策和法律觀點，以及其他地方的經驗研究所得的考慮要點，與持份者溝通。