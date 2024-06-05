的士禮貌活動｜禮貌大使明起到繁忙的士站 派傳單揚好客之道
撰文：何瑞芬
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的士業議會表示，為配合政府「好客之道」運動，今年會再舉辦「的士禮貌活動」，明日（6日）起至8月27日派出禮貎大使、到旅客經常出入的的士站，例如機場、落馬洲及深圳灣等口岸，向司機派發宣傳單張，鼓勵司機保持好客之道。
的士業議會今日 （5日）在金鐘中信大廈地下舉行《的士禮貌活動2024》的啟動禮，議會指明日起至8月27日，會派出年輕的禮貌大使，到港九新界繁忙的士站派發宣傳單張、希望改善的士業形象。
繁忙的士站包括位於銅鑼灣百德新街、上環信德中心、尖沙咀天星碼頭、大埔墟火車站外等，更包括一些旅客較多的口岸的士站，例如香港國際機場到港的士站、落馬洲口岸及深圳灣口岸的士站等。
該會稱，禮貌大使會協助的士司機和乘客安全有序地上下車，向乘客和司機派發宣傳單張和紀念品，鼓勵司機除了保持良好的服務態度，更要「做多一步 好客之道」，主動了解乘客的需要並盡力提供協助。
議會主席黄卓邦表示，希望的士司機明白禮貌的重要性，改善與乘客之間溝通，又稱宣傳單張會提醒司機應尊重乘客、協助輪椅乘客上車等，也會同時提醒乘客上車要扣安全帶、不要謾罵司機。單張上亦會介紹著名景點，列出尋找失物熱線電話等，務求令乘客賓至如歸。
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