的士車隊｜12個名單率先曝光　消息：多為大車行　的士大王申兩隊

政府正推動的士車隊制，牌照申請已於５月底截止，共接獲15份申請，超出業界預期，運輸及物流局與運輸署正審視申請，料7月中公布。



當局計劃只發不多於5個牌照，即至少要「三隊搶一個牌」。《香港01》綜合消息，知悉其中12份申請，大部份為傳統大車行。其中「的士大王」鄭克和旗下忠誠車行共提交兩份申請；新生車行則聯同非專營巴士公司CTBus申請；的士小巴商總會理事長周國強旗下順安車行也在申請之列。



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總共收15份申請 政府運輸部門審核 7月公布結果

的士車隊牌照申請上月31日截止，運輸署稱反應積極，共接獲15份申請，包括其他運輸業界人士。運輸及物流局和運輸署的代表會組成評審委員會，按照早前發出的邀請文件內訂明的評分準則評核所有收到的申請，預計會於今年7月內公布申請結果。

由於政府期望發出不多於5個車隊牌照，以現時15份申請計算，即至少「三隊搶一個牌」，競爭相當激烈。

老牌車行泰和夥拍「鑽的」申請

《香港01》綜合消息所知，「的士大王」鄭克和旗下忠誠車隊，共提交兩份申請；另一老牌大車行泰和車行，則夥拍無障礙的士「鑽的」，申請一個牌照。

士小巴商總會及無線電的士聯誼會也有申請

其餘包括的士小巴商總會理事長周國強旗下順安車行，麗新車行、成功車行，以及主要營運新界的士的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭旗下粉嶺車行等也有提交申請。至於駿豐車行則聯同電召平台XAB一同申請。

一些的士組織也有提出申請，其中推動的士發展聯會，上月底成立公司「的展優質車隊有限公司」申請車隊牌照，的士司機從業員總會同樣有申請。

「小巴大王」子及非專營巴士CTBus「踏過界」欲分一杯羮

除傳統的士外，消息指「小巴大王」馬亞木之子馬僑生旗下冠榮車行，也有「踩過界」參加競爭；新生車行則夥拍非專營巴士CTBus合作申請，CTBus主要提供旅遊巴接截服務，營運居民巴士、員工巴士等為主。

獲批車隊必須提供網約渠道和電子支付方式

運輸署早前表示，主要的評分標準包括申請人的管理能力、車輛質量及安全相關設備╱裝置、車隊司機管理及質素、服務水平及客戶服務、網約的士及車隊調派建議；及日常營運、維修及應變建議。

的士車隊營辦商須於獲批車隊牌照後不多於12個月內開始營運，車隊必須提供網約渠道和電子支付方式，及在車廂內安裝閉路電視系統與提升駕駛安全的科技裝置等；的士於加入車隊時的車齡不得超過三年，整個牌照期內車齡不得超過十年，而混合或市區的士車隊須有300至1,000輛的士，而新界的士車隊則須有100至350輛。