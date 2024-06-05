的士車隊｜車隊未維持適當服務　運輸署有權研訊　不達標可釘牌

政府正推動的士車隊制，牌照申請已於５月底截止，共接獲15份申請，超出業界預期，運輸及物流局與運輸署正審視申請，料7月中公布。



運輸及物流局今（5日）表示，若牌照期內運輸署署長有理由相信車隊持牌人未有維持適當且具效率的車隊服務，可隨時派員進行研訊，不達標者可被取消、暫時吊銷或更改其車隊牌照。運輸署也會推出專頁列出車隊網站，提供以一站式搜索不同的士車隊預約方法，車隊也要開放實時位置、營運狀況等。



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運輸及物流局今日書面回應立法會議員提問，透露在車隊牌照期內，如果運輸署署長有理由相信車隊持牌人未有維持適當且具效率的車隊服務，可隨時委派公職人員進行研訊。

該局稱，若研訊確定車隊持牌人的表現未達標準，署長可對其施加懲罰，包括取消其車隊牌照、暫時吊銷其車隊牌照一段期間、更改其車隊牌照，例如有關牌照期或車隊旗下營運之的士數目，以及取消或暫時吊銷個別車隊的士之車隊的士證明書，即有關車隊的士不得在車隊旗下營運。

運輸署會密切監察的士車隊的營運，並對車隊持牌人的表現作中期評估，在決定是否批給延長牌照期的申請時，會考慮中期評估的結果。

該局說，會透過牌照條件要求車隊持牌人必須提供手機程式、網頁和電話熱線，供乘客預約車隊的士。在的士車隊投入營運時，運輸署亦會推出一個專頁，列出各個車隊的網頁/二維碼連結以便乘客可一站式搜索不同的士車隊的預約方法。

此外，根據牌照條件，車隊持牌人必須在牌照期內開放及分享有關的數據，包括但不限於每部車隊的士的實時位置、車輛類型及每部車隊的士的營運狀況，以便第三方開發商製作第三方平台，例如格價平台等，方便乘客比較不同車隊的士的收費。

該局續稱，聯同運輸署的代表組成的評審委員會會按照早前發出的邀請文件內訂明的評分準則評核所有收到的申請，評分標準包括申請人的管理能力、車輛質量、網約的士及車隊調派建議、服務水平等。

的士車隊營辦商須於獲批車隊牌照後不多於12個月內開始營運，車隊必須提供網約渠道和電子支付方式，及在車廂內安裝閉路電視系統與提升駕駛安全的科技裝置等；的士於加入車隊時的車齡不得超過三年，整個牌照期內車齡不得超過十年，而混合或市區的士車隊須有300至1,000輛的士，而新界的士車隊則須有100至350輛。