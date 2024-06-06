主婦主動脈剝離裁死於自然　夫稱明病罕見仍傷痛　盼妻案造福後人

中年主婦因胸口痛入住瑪嘉烈醫院，留院一晚死亡，死因為主動脈剝離。家屬事發發現主婦留院時，院方未替她接駁心臟監察儀。死因庭早前召開研訊，專科醫生亦指此病罕見，病癥多變而難診斷，未及時診斷死亡率高。裁判官林希維今（6日）裁定主婦死於自然，建議院方若懷疑病人有心臟病，應安排病人接駁監察儀、定時抽血等。林官又向家屬說，明白有些傷痛猶在，希望他們常存平安的心。



夫質疑有否從過往個案中學習

死者丈夫裁決後哽咽表示，主動脈剝離雖然罕見，但死因庭過往處理不少個案，令他懷疑醫護人員有否從過往個案中學習，並說：「就算罕見、（出現的）百分比唔高，但對於一個家庭嚟講，個傷害係百分之一百。」希望其妻的個案能造福後人。

死者潘玉玲的女兒(左)，丈夫孫智聰(中)及社區組織協會協事彭鴻昌(右)。(凌子淇攝)

死者潘玉玲（終年57歲）生前為家庭主婦。2021年12月4日下午，潘在家中突感胸口痛，之後入住瑪嘉烈醫院，延至翌日早上不治，死因為主動脈剝離帶心包積血。

林官裁定潘死於自然產生的主動脈剝離帶心包積血，死亡結論為死於自然，並向醫管局提出三項建議：

1. 若病人投訴感受伸延至背部的撕裂性胸痛，醫護應該提高警覺，考慮病人是否患主動脈剝離；並應以新近拍攝的X光片，對比舊有的X光片，確定縱膈腔有否擴大；

2. 若懷疑病人患急性心臟疾病，醫護應安排病人接駁心臟監察儀器，並每隔4小時檢查病人的心電圖及安排抽血驗心臟酵素；

3. 醫生以口頭方式處方藥物後，應在切實可行的情況下，盡快會見病人。

事件屬不幸但不符死於不幸的標準

林官特別感謝潘的丈夫及女兒出席聆訊，並指是次事件屬於不幸，但在法律上不符「死於不幸」的標準。林官又言明白家屬傷痛猶在，但說：「有啲事情發生咗，可能係一個試煉。」盼他們常存平安的心。

盼醫學發展能助醫護更早察覺

林官強調明白家屬的傷痛，無奈主動脈剝離屬「難於偵測，易於致命」的疾病，只能希望醫學發展能使醫護能更早察覺。他又提到，死因庭處理過不少主動脈剝離的病人離世個案，可見不少家屬對此病有許多疑問，希望家屬透過今次研訊更了解事件來龍去脈。

夫稱憶妻24小時內離世仍覺難過

死者丈夫孫智聰在庭外表示，過去數天研訊感到「好辛苦、好難過」，因他需要憶起妻子在24小時內離世的過程。當他在庭上了解到醫護仍有可以改善之處時，內心難免「有啲情緒」。但如今事情已過，他和女兒都希望妻子的案件可以造福往後病人，避免同樣事情再發生。

急症室醫生曾懷疑是心臟病但無記下

孫續指他從研訊中首次得知，急症室醫生曾懷疑妻子有心臟病，但未有記錄下來，只寫她有胸痛。孫又提到，專家證人曾在庭上作供指，主動脈剝離導致心包積血，單純主動脈剝離死亡率為3成，若連帶心包積血則高達5成，倘若院方及早診斷妻子有主動脈剝離，心包積血尚未發生，妻子有機會尚有7成存活率。

形容妻是一個好好既人

談及妻子，孫哽咽表示她生前是一個「好媽媽」，喜歡服務慈善機構及教會，形容她是「一個好好既人。」因此妻子離世後，共400人出席她的安息禮拜。孫又憶述妻子離世頭半年，他覺得難以接受，一方面要處理喪事，另一方面又要與醫管局開會，感到十分難過。

希望醫護能提高警覺

孫特別提到，主動脈剝離是難以察覺的罕見疾病，但死因庭過去處理不少相類個案，讓他懷疑醫護人員有否從過去的個案中學習。孫直言：「就算罕見、（出現的）百分比唔高，但對於一個家庭嚟講，個傷害係百分之一百。」只能希望醫護能從妻子的案件中學習，提高警覺性，避免同樣事件「惡性循環」。他又說：「我覺得呢個要停…因為我太太，呢個係一個好大的代價。」

不要抱診斷是否準確都可接受的態度

社區組織協會幹事彭鴻昌指，主動脈剝離情況罕見但致命性高，盼前線醫護人員不要覺得診斷是否準確都可接受，亦希望他們不要以這種態度提供服務。

案件編號：CCDI-1063/2021