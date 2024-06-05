主婦心口痛入亡死因｜專家指動脈剝離難診斷　若病情有變診斷更難

中年主婦因胸口痛入住瑪嘉烈醫院，留院一晚後因主動脈剝離不治，死因研訊今（5日）續，心臟科專家醫生范瑜茵稱，主動脈撕裂的病徵多變，因此難以診斷，若未能在短時間內治療死亡率亦高。然而死者主動脈撕裂處較低，或致後續病徵不太嚴重，病徵隨時間改變，胸口劇痛癥狀在留院期間再沒出現，後段甚至沒有感到不適。雖然院方曾考慮過潘有心臟問題，但因她的病情有變，醫生的診斷亦起變化，范說：「成個過程我都覺得好（有）挑戰，同埋好艱難。」裁判官林希維押後案件至明早裁決。



死者潘玉玲（終年57歲）生前為家庭主婦。2021年12月4日下午，潘在家中突感胸口痛，之後入住瑪嘉烈醫院，延至翌日早上不治，死因為主動脈剝離帶心包積血。

心臟科醫生范瑜茵稱主動脈剝離本身已難診斷，女死者潘玉玲入院後病情有變化，令診斷更難。(凌子淇攝)

未及時治療會在短時間內死亡

心臟科專科醫生范瑜茵以專家證人身份作供，她指主動脈剝離屬罕見但嚴重的心血管疾病，可引致災難性的併發症，甚至死亡。根據研究，10萬病人當中，只有3至6宗個案，如果未能及時診斷，死亡率相當高，約有2成病人未趕到醫院已經死亡；倘若未有接受治療，25%病人會在6小時內死亡，50%病人會在24小時後死亡，三分之二病人則會在一周內死亡。

最典型病徵是延至背部的嚴重胸痛

范指及早診斷對於主動脈剝離十分重要，但此病難以診斷，因其病徵可以非常多變，亦可能與其他心血管疾病相同，醫護要保持高度懷疑才能及時診斷，對醫護而言「好有挑戰性」。主動脈撕裂最典型的病徵為延伸至背部的嚴重胸痛，但許多時候病人的痛症會消失，變成其他病徵，例如四肢缺血、中風等。

潘病徵屬非典型令診斷難

針對潘的情況，范說潘的病徵隨時間改變，起初因為胸痛入院，上到內科病房後便沒胸痛，只是感到胃不適，最後階段甚至沒有投訴任何不適，病徵屬非典型，令到診斷更加困難。由於潘的主動脈撕裂傷口較小，或令後續症狀不太嚴重。

指潘的診斷過程好艱難

范指出院方治療過程中有「線索」顯示，急症室及內科病房醫生均曾有考慮潘的心臟問題，前者曾替潘抽血檢查心酵素，並處方「脷底丸」紓緩其胸口痛症；後者檢查時亦察覺到潘的心臟有雜音，因此安排心臟超聲波，但潘的病情有變，令到診斷產生變化。她形容：「成個過程我都覺得好（有）挑戰，同埋好艱難。」

認為院方應繼續做檢查排除心臟問題

范認為，急症室及內科交接可以做得更好，雖然急症室曾就潘的胸痛做檢查，懷疑是冠心病，惟潘上病房後沒再胸痛，醫生將注意力轉到其胃部不適：「好似變咗另一個病。」沒再做心電圖檢查及抽血驗心酵素。范形容：「佢突然間冇咗胸痛，跟住（心電圖及抽血）就冚唪唥唔見左喇。」認為院方至少應要繼續做檢查，排除心臟問題。

主動脈剝離或會模仿其他病徵

林官形容主動脈剝離是「難被診斷，易於致命」，問范有何方法令醫護更早察覺病徵？范直言很困難，因為主動脈剝離或會「模仿」其他病的病徵。內科醫生知道潘在急症室的檢查，兩者並非溝通斷裂，只是內科醫生的臨床判斷不同。

林官另問，潘在急症室量度雙臂血壓相差17度，但未及標準的20度，是否仍值得懷疑？范稱根據國際文獻，主動脈剝離的病人中，只有1成多人會出現雙臂血壓差異，較難以此確認主動脈撕裂。

病人照肺片亦多變數難作準

潘的丈夫追問，潘照肺片的胸縱膈未及標準的8厘米，另一專家昨指縱膈腔寬度因人而異，院方應否修正判斷主動脈剝離的標準數字？范說病人照肺片時會有許多變數，難以一個數字作為標準，而且潘主動脈撕裂位置較低，心臟不會變太大，縱膈腔未必太闊，並稱：「其實有時醫學真係一個藝術，唔係話一條formula寫出嚟。」

醫護要處理不同病人未必能做臨床監察

對於潘生前並未接駁心臟監察儀，范認為臨床監察取決於病人所在的病房，醫護會在收症時按病人維生指數分類，若病人情況嚴重，被分配到深切治療部，必定會有密切監察；若在普通內科，則要處理不同病人，未必能做臨床監察。

案件編號：CCDI-1063/2021